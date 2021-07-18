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«Поступал в спутанном сознании». Как себя чувствуют молодые люди, рядом с которыми ударила молния?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 17 июля в пригороде Минска компания пряталась от грозы под деревом, но в него попала молния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девушка погибла, четыре парня попали в больницу. Состояние тяжелое, за их жизнь сейчас борются медики.
Игорь Шпилевский, заведующий ожоговым отделением БСМП:
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Новости Беларуси. 17 июля в пригороде Минска компания пряталась от грозы под деревом, но в него попала молния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девушка...
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