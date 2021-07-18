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«Поступал в спутанном сознании». Как себя чувствуют молодые люди, рядом с которыми ударила молния?

18.07.2021 17:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 июля в пригороде Минска компания пряталась от грозы под деревом, но в него попала молния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девушка погибла, четыре парня попали в больницу. Состояние тяжелое, за их жизнь сейчас борются медики. 

«Поступал в спутанном сознании». Как себя чувствуют молодые люди, рядом с которыми ударила молния?

Игорь Шпилевский, заведующий ожоговым отделением БСМП:
В наше лечебное учреждение доставили трех пациентов, которые получили электротравму – поражение атмосферным электричеством. Все они были доставлены в отделение реанимации нашей клиники. Один человек поступил в другое лечебное учреждение. У всех пациентов диагностирована электротравма средней степени тяжести. Двое из них поступали в ясном сознании, один поступал в спутанном сознании. На данный момент проводятся все необходимые лечебные мероприятия, идет подготовка к оперативному лечению ожогов, которые пациенты получили при ударе молнии.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 17 июля в пригороде Минска компания пряталась от грозы под деревом, но в него попала молния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девушка...
 
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