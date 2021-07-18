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В Соже утонула девочка-подросток

18.07.2021 17:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Соже утонула девочка-подросток, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельское областное управление МЧС.

Трагедия произошла 17 июля. Сообщение об утонувшем рядом с садовым товариществом "Скиток-2" Гомельского района подростке поступило в 17.16. В 19.47 работники МЧС обнаружили утонувшую и извлекли из воды.

Также сообщается о двух утонувших в Днепре мужчинах. Один случай произошел в Рогачеве, второй - в деревне Леваши Речицкого района. Работы по их поиску продолжаются.-0-

В Соже утонула девочка-подросток
Фото Гомельского областного управления МЧС

 
Теги: Минск
 
 
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Трагедия произошла 17 июля. Сообщение об утонувшем рядом с садовым товариществом "Скиток-2" Гомельского района подростке поступило в 17.16. В 19.47 работники МЧС...
 
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