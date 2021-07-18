Источник материала: БелТА

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Соже утонула девочка-подросток, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельское областное управление МЧС.

Трагедия произошла 17 июля. Сообщение об утонувшем рядом с садовым товариществом "Скиток-2" Гомельского района подростке поступило в 17.16. В 19.47 работники МЧС обнаружили утонувшую и извлекли из воды.

Также сообщается о двух утонувших в Днепре мужчинах. Один случай произошел в Рогачеве, второй - в деревне Леваши Речицкого района. Работы по их поиску продолжаются.-0-





Фото Гомельского областного управления МЧС