Модели МАЗ перешли на двигатели и коробки передач белорусской сборки

пишет av.by Агрегаты выпускают на новых фабриках в парке «Великий камень». Это позволит снизить себестоимость техники белорусского автофлагмана, рассказали представители холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» во время дилерской конференции,av.by





МАЗ давно вынашивал идею перехода на собственные двигатели и коробки передач, чтобы повысить конкурентные преимущества своей техники и снизить зависимость от поставщиков. Это стало возможным после строительства двух заводов в парке «Великий камень». В каждом из них холдинг «БЕЛАВТОМАЗ» выступает соучредителем.





— Потенциал предприятий («МАЗ-Вейчай» и «Фаст-МАЗ») позволяет нам сохранить существующие объёмы производства и нарастить новые, создавая современную и инновационную автотехнику, востребованную на рынке. В 2021 году мы обязаны гарантированно обеспечить выполнение показателей бизнес-плана: экспорт продукции должен превысить 400 млн долларов, а объём реализации техники — порядка 12 тыс. единиц. Нами сделан первый важный шаг: по итогам шести месяцев этого года экспорт составил 180 млн долларов, — отметил во время выступления гендиректор ОАО «„МАЗ“ — управляющая компания холдинга „БЕЛАВТОМАЗ“» Валерий Иванкович.





Двигатели для грузовиков и спецтехники уже выпускает моторный завод «МАЗ-Вейчай», открытый осенью 2019 года вместе с китайской корпорацией Weichai. Коробками передач обеспечивает новейшая фабрика «Фаст-МАЗ», построенная вместе с Shaanxi Fast Gear. Возможности обоих предприятий позволяют с лихвой покрыть текущие потребности производства МАЗ.





На собственные агрегаты переводят самосвалы, тягачи, бортовые автомобили, лесовозы и спецтехнику. Это также коснётся и других направлений. Переход будет поэтапным, над ним активно работают конструкторы и инженеры.





— Мы сейчас вышли на тот уровень, когда способны обеспечить выпускаемые грузовики собственными двигателями и коробками передач. Когда-то это было нашей мечтой — добиться такой вертикальной интеграции, чтобы всё самое необходимое производить самим. Сейчас это стало возможным. Мы уже начали переводить модельный ряд на собственные агрегаты. Важно, чтобы каждый автомобиль при этом не потерял ни в мощности, ни в качестве, ни в надёжности. Среди преимуществ — низкая себестоимость, что позволит предложить автотехнику потребителям по более конкурентоспособной цене, — подчеркнули в холдинге «БЕЛАВТОМАЗ».





Сейчас «МАЗ-Вейчай» выпускает двигатели мощностью от 190 до 460 «лошадей», чего достаточно для действующей линейки автотехники — начиная от среднетоннажных автомобилей и заканчивая тяжеловесами. «Фаст-МАЗ» в свою очередь производит 6, 9 и 12-ступенчатные механические коробки передач, которыми комплектуются белорусские грузовики.





Новые заводы занимают около 3,5 га каждый. «МАЗ-Вейчай» способен выпускать десять тысяч моторов в год при работе в одну смену. «Фаст-МАЗ» также может ежегодно изготавливать десять тысяч коробок передач. При двухсменной работе предприятия способны удвоить объёмы производства



