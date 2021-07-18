ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мясников указал на смертельную опасность отеков

18.07.2021 18:05 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Мясников указал на смертельную опасность отеков
Фото: РИА «Новости»
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» указал на смертельную опасность для организма, симптомами которой являются отеки под глазами и на ногах.

Эти симптомы могут свидетельствовать о широком ряде заболеваний внутренних органов — сердца, почек и печени. Также отеки могут быть последствием побочных эффектов от принятия некоторых препаратов, особенно обезболивающих, гормональных и предназначенных для лечения гипертонии. Мясников призвал лечить не симптомы, а причины заболеваний.

«Запомните: локальные отеки мочегонными не лечатся! Отеки под глазами, отеки одной ноги, умеренная пастозность голеней <...> Мы лечим только общую задержку жидкости мочегонными, и то вспомогательно. Надо знать причину!» — заявил Александр Мясников.


Врач призвал обращаться к медикам, если после долгого периода отсутствия физической активности, например длительного полета или работы за компьютером, у людей возникает отек свыше одного сантиметра толщиной.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эти симптомы могут свидетельствовать о широком ряде заболеваний внутренних органов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эйсмонт рассказала о состоянии здоровья Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by