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«Запомните: локальные отеки мочегонными не лечатся! Отеки под глазами, отеки одной ноги, умеренная пастозность голеней <...> Мы лечим только общую задержку жидкости мочегонными, и то вспомогательно. Надо знать причину!» — заявил Александр Мясников.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мясников указал на смертельную опасность отеков Эти симптомы могут свидетельствовать о широком ряде заболеваний внутренних органов.

Эти симптомы могут свидетельствовать о широком ряде заболеваний внутренних органов — сердца, почек и печени. Также отеки могут быть последствием побочных эффектов от принятия некоторых препаратов, особенно обезболивающих, гормональных и предназначенных для лечения гипертонии. Мясников призвал лечить не симптомы, а причины заболеваний.Врач призвал обращаться к медикам, если после долгого периода отсутствия физической активности, например длительного полета или работы за компьютером, у людей возникает отек свыше одного сантиметра толщиной.