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Эйсмонт рассказала о состоянии здоровья Лукашенко
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
В частности, она опровергла наличие проблем с самочувствием Александра Лукашенко, подчеркнув, что у него «всё прекрасно со здоровьем», передаёт News.ru.
«Вчера президент со всеми вместе, с гостями из России, из Украины, и при полном зале зрителей досмотрел открытие «Славянского базара» после чего убыл в Минск. Рабочая командировка закончена», – рассказала она.
Наталья Эйсмонт назвала слухи о том, что Лукашенко накануне стало плохо, фейками. Как отметила она, такими сообщениями противники президента дискредитируют сами себя.
Напомним, вечером 15 июля сразу в нескольких оппозиционных Telegram-каналах появились сообщения, что Лукашенко потерял сознание во время проведения «Славянского базара» в Витебске, после чего самолет с ним спешно вылетел в Минск.
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Она назвала слухи о том, что Лукашенко накануне стало плохо, фейками.
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