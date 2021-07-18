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Эйсмонт рассказала о состоянии здоровья Лукашенко

18.07.2021 18:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эйсмонт рассказала о состоянии здоровья Лукашенко
Фото: president.gov.by
Наталья Эйсмонт – руководитель пресс-службы Александра Лукашенко – прокомментировала, появившиеся в соцсетях слухи об ухудшении здоровья главы государства.

В частности, она опровергла наличие проблем с самочувствием Александра Лукашенко, подчеркнув, что у него «всё прекрасно со здоровьем», передаёт News.ru.

«Вчера президент со всеми вместе, с гостями из России, из Украины, и при полном зале зрителей досмотрел открытие «Славянского базара» после чего убыл в Минск. Рабочая командировка закончена», – рассказала она.



Наталья Эйсмонт назвала слухи о том, что Лукашенко накануне стало плохо, фейками. Как отметила она, такими сообщениями противники президента дискредитируют сами себя.

Напомним, вечером 15 июля сразу в нескольких оппозиционных Telegram-каналах появились сообщения, что Лукашенко потерял сознание во время проведения «Славянского базара» в Витебске, после чего самолет с ним спешно вылетел в Минск.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Она назвала слухи о том, что Лукашенко накануне стало плохо, фейками.
 
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