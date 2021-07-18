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Андрей Суздальцев. Фото: РИА Новости

пишет

Историческая справка

То, что Лукашенко тогда был вне себя от того, что ему указали на его место, которое он заслуживает, значит сказать ничего. Белорусский правитель был в бешенстве.

А что взамен?

Дело в том, что белорусская сторона ничего не говорит о том, чем она готова компенсировать России финансовую и ресурсную поддержку. Напомним, что незадолго до встречи в Северной столице России пресс-секретарь Путина намекнул, что российское руководство «ждет Лукашенко в Крыму», но белорусский правитель отмолчался.

К примеру, в Москве не очень понимают, как помогать Лукашенко справляться с санкциями, когда на территории РБ с 2014 года существует огромный контрабандный терминал и седьмой год Беларусь совершенно свободно обнуляет российские антисанкции против Евросоюза. Есть вопрос и к настоящей лавине контрабандных белорусских табачных изделий, которые добрались уже до Новосибирска.

Итак, где деньги?

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Понимают ли в Москве, что Лукашенко просто тянет время? До настоящего времени о результатах поездки Лукашенко в Санкт-Петербург говорят только в Минске.