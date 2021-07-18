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Главреда «Нашей Нивы» Егора Мартиновича не отпустили из-под стражи

18.07.2021 18:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Главреда «Нашей Нивы» Егора Мартиновича не отпустили из-под стражи
Егор Мартинович / Facebook
В воскресенье, 18 июля, закончился 10-суточный срок задержания главного редактора "Нашей Нивы" Егора Мартиновича. Его забрали по ст. 342 Уголовного Кодекса, пишет издание.

За это время Егору Мартинович не было предъявлено обвинение, не была избрана мера содержания: 10 суток он находился в СИЗО на Окрестино. Сейчас его статус — "подозреваемый". Известно, что на этот раз он задержан еще на трое суток, по какой статье — не известно.

Напомним, Егора Мартиновича задержали 8 июля. При задержании его избили, в Следственный комитет приезжала "скорая помощь". Вместе с ним были задержаны главный редактор "Нашай гісторыі" Андрей Дынько, руководитель отдела рекламы и маркетинга Андрей Скурко, главный бухгалтер Ольга Ракович. Ольгу освободили 16 июля.

Решения в отношении Андрея Скурко и Андрея Дынько нет, их статус тоже неизвестен, обвинение не предъявлялось.

Задержанные проходят подозреваемыми по ч.1 ст. 342 УК РБ (подготовка или организация действий, которые грубо нарушают общественный порядок или участие в них).
 
 
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Напомним, Егора Мартиновича задержали 8 июля.
 
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