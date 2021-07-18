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Егор Мартинович / Facebook

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Главреда «Нашей Нивы» Егора Мартиновича не отпустили из-под стражи Напомним, Егора Мартиновича задержали 8 июля.

За это времяне было предъявлено обвинение, не была избрана мера содержания: 10 суток он находился в СИЗО на Окрестино. Сейчас его статус — "подозреваемый". Известно, что на этот раз он задержан еще на трое суток, по какой статье — не известно.Напомним, Егора Мартиновича задержали 8 июля. При задержании его избили, в Следственный комитет приезжала "скорая помощь". Вместе с ним были задержаны главный редактор "Нашай гісторыі", руководитель отдела рекламы и маркетинга, главный бухгалтер. Ольгу освободили 16 июля.Решения в отношении Андрея Скурко и Андрея Дынько нет, их статус тоже неизвестен, обвинение не предъявлялось.Задержанные проходят подозреваемыми по ч.1 ст. 342 УК РБ (подготовка или организация действий, которые грубо нарушают общественный порядок или участие в них).