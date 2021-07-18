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Участница детского музыкального конкурса «Витебск-2021»: я не волнуюсь, желаю всем конкурсантам удачи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Прощальные аккорды прозвучат 18 июля на «Славянском базаре в Витебске». В заключительный день фестиваля будут определены победители конкурсов эстрадных исполнителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Воскресная афиша наполнена множеством ярких событий, среди них – гала-концерт белорусских мастеров искусств.
Виктор Пралич, корреспондент:
На сцене концертного зала «Витебск» проходит 19-й Международный детский музыкальный конкурс «Витебск-2021». Борьбу за Гран-при ведут участники из 16 стран. Во второй день они исполняют композиции по своему выбору.
Амина Асгатова, участница 19-го Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2021» (Казахстан):
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Участница детского музыкального конкурса «Витебск-2021»: я не волнуюсь, желаю всем конкурсантам удачи
Новости Беларуси. Прощальные аккорды прозвучат 18 июля на «Славянском базаре в Витебске». В заключительный день фестиваля будут определены победители конкурсов...
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