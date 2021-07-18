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Что показывают на фотовыставке «Один день из жизни фестиваля» в Витебске? Спросили у куратора

18.07.2021 18:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Прощальные аккорды прозвучат 18 июля на «Славянском базаре в Витебске». Воскресная афиша наполнена множеством ярких событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Что показывают на фотовыставке «Один день из жизни фестиваля» в Витебске? Спросили у куратора

В «Духовском круглике» Витебска в день закрытия фестиваля открылась фотовыставка под названием «Один день из жизни фестиваля». Над ней работали не только профессиональные фотокорреспонденты, но и любители. 15 июля, в день открытия, на протяжении 24 часов они смотрели на «Славянский базар» через призму фотоаппарата. Из нескольких тысяч фотоснимков в экспозицию попали только 59.

Что показывают на фотовыставке «Один день из жизни фестиваля» в Витебске? Спросили у куратора

Василий Прудников, куратор фотовыставки:
Экспозиция в два ряда. Первый ряд – это дневная жизнь фестиваля, эмоции, атмосфера, традиции города, фестивальная суета. Город в фестивале, фестиваль в городе, люди, лица фестиваля. Вторая часть – это концертная программа, то есть само сердце, ради чего все и собираются.

Что показывают на фотовыставке «Один день из жизни фестиваля» в Витебске? Спросили у куратора

«Атмосфера неплохая». Впервые за 15 лет на «Славянском базаре» прошла матчевая встреча по боксу

18 июля в Витебске завершается XXX Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Церемония закрытия начнется в 22:00 выступлением молодых конкурсантов. После этого объявят имена победителей.

Что показывают на фотовыставке «Один день из жизни фестиваля» в Витебске? Спросили у куратора

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Прощальные аккорды прозвучат 18 июля на «Славянском базаре в Витебске». Воскресная афиша наполнена множеством ярких событий, сообщили в...
 
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