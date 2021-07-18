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«Атмосфера неплохая». Впервые за 15 лет на «Славянском базаре» прошла матчевая встреча по боксу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Прощальные аккорды прозвучат 18 июля на «Славянском базаре в Витебске». Воскресная афиша наполнена множеством ярких событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Физическую силу демонстрируют участники матчевой встречи по боксу. Впервые что-то похожее проходило в рамках «Базара» 15 лет назад, на юбилейном форуме решили возобновить. Ловкость демонстрируют боксеры из Беларуси и России.
Денис Мацулев, спортсмен белорусской юношеской сборной по боксу:
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Новости Беларуси. Прощальные аккорды прозвучат 18 июля на «Славянском базаре в Витебске». Воскресная афиша наполнена множеством ярких событий, сообщили в...
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