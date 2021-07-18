«Атмосфера неплохая». Впервые за 15 лет на «Славянском базаре» прошла матчевая встреча по боксу

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Прощальные аккорды прозвучат 18 июля на «Славянском базаре в Витебске». Воскресная афиша наполнена множеством ярких событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Участница детского музыкального конкурса «Витебск-2021»: я не волнуюсь, желаю всем конкурсантам удачи

Физическую силу демонстрируют участники матчевой встречи по боксу. Впервые что-то похожее проходило в рамках «Базара» 15 лет назад, на юбилейном форуме решили возобновить. Ловкость демонстрируют боксеры из Беларуси и России.





Денис Мацулев, спортсмен белорусской юношеской сборной по боксу:

Успел сегодня выйти, отбоксировал, все получалось. В первом раунде выиграл досрочно, боксировал с представителем Псковской области. Неплохой парень. Все по плану пошло, я выиграл в первом раунде. Атмосфера неплохая, много зрителей здесь. Достаточно интересно, я раньше не участвовал в таких событиях. Участвовал, но немного. Тут достаточно неплохо.





Читайте также:

«Я из Казани, она из Тулы». Что говорят гости фестивального Витебска?

Председатель жюри о конкурсе «Витебск-2021»: человеку, который это заслуживает, дать толчок и уверенность

Ирина Дорофеева: думаю, победители детского конкурса «Витебск-2021» станут звездами в своих странах