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Алёна Дзиодзина: протестные настроения уже обрели тех, кто готов убивать. Вам нечего сказать по этому поводу, господа Грибалёвы?

18.07.2021 19:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Психолог из Риги Алена Дзиодзина в программе «Неделя» на СТВ.

Алёна Дзиодзина: протестные настроения уже обрели тех, кто готов убивать. Вам нечего сказать по этому поводу, господа Грибалёвы?

Алена Дзиодзина:
Мудрое слово, сказанное вовремя, на долгие годы вперед может вразумить отдельно взятого человека. Слова же известных людей способны убедить и направить тысячи. Лариса Грибалева в своих социальных сетях делает попытку размышлять на морально-нравственные темы и… проталкивает БЧБ-настроения. Заодно. Словом, фоточкой в БЧБ-палитре, спетой песней, снятым клипом. Все это очень поддерживает романтичный образ протеста, где чуть ли не Бог с Дьяволом борются под проникновенную музыку.

Однако дьявол кроется в деталях. И в данном случае этот нюанс в том, что протестные настроения уже обрели тех, кто готов убивать. Даже не за идею светлого будущего, а просто так. Потому что реальность превратилась для них в увлекательный и кровавый квест. Своеобразная романтика, где режут языки, взрывают дома и рассказывают подробности о планах расправы с таким смаком, словно бы сомелье рассказывал о вкусе вина.

Алёна Дзиодзина: протестные настроения уже обрели тех, кто готов убивать. Вам нечего сказать по этому поводу, господа Грибалёвы?

Почему же об этом господа Грибалевы предпочитают промолчать? Не самое ли время всколыхнуть общество своим звездным авторитетом, напоминая, что происходящее не нормально? Что убивать – чудовищно? А сожалеть о том, что люди остались живы – цинично? Ведь на фоне уже сказанного в поддержку протестов замалчивание очевидных проблем в умах ваших союзников по перамоге становится поощряющим согласием. Не задумывались?

А ведь это только кажется, что ожесточенные люди обитают лишь в интернете. Они живут среди нас. Мы с ними под одним небом ходим, одним воздухом дышим, а порой и за одним столом трапезничаем. А тем временем им искренне жаль, что никто не умер.  Вам точно все еще нечего сказать по этому поводу, господа Грибалевы?

 
 
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