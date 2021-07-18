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Как разворачивалась стройка и каким фестиваль стал сегодня? Рассказываем исторические факты о «Славянском базаре в Витебске»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Славянский базар» в Витебске – именно с этой площадки на неделе приходили основные новости. Сейчас фестивальная столица в ожидании финального аккорда, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 18 июля в Летнем амфитеатре церемония закрытия, где раскроют и главную интригу – имена победителей конкурсов исполнителей назовут ближе к полуночи.
Сейчас «Славянский базар» – бренд страны. А ведь в 1990-х фестиваля могло и вовсе не стать. Но этому объединяющему народы и страны празднику суждено было вырасти в достояние и гордость нашей страны. В 1995-м из международного музыкального он стал фестивалем искусств. В 2021 году форум посетил Президент и взял его под свой патронат.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Исторические кадры. 1988 год. В центре Витебска в овраге разворачивается грандиозная стройка. Город должен принять фестиваль всесоюзной песни. К празднику за несколько месяцев возвели концертный зал под открытым небом. Мастера не подвели, а в качестве награды стали зрителями первого в истории Летнего амфитеатра концерта.
После здесь звучали аккорды Всесоюзного фестиваля польской песни. Витебск принимал его впервые. А уже в 1992 году здесь свою историю начал создавать первый международный, тогда еще просто музыкальный фестиваль «Славянский базар».
Непросто фестивалю в этом году. Искусство принудительно «затянули» в политику. И уже «Базар» особо активные пытались вести на своем языке. Но благо тем, кто в здравом уме, диалекты не по вкусу. «Васильковому» фестивалю в Витебске, бесспорно, быть.
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Как разворачивалась стройка и каким фестиваль стал сегодня? Рассказываем исторические факты о «Славянском базаре в Витебске»
Новости Беларуси. «Славянский базар» в Витебске – именно с этой площадки на неделе приходили основные новости. Сейчас фестивальная столица в ожидании финального...
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