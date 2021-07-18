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Как разворачивалась стройка и каким фестиваль стал сегодня? Рассказываем исторические факты о «Славянском базаре в Витебске»

18.07.2021 19:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Славянский базар» в Витебске – именно с этой площадки на неделе приходили основные новости. Сейчас фестивальная столица в ожидании финального аккорда, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 18 июля в Летнем амфитеатре церемония закрытия, где раскроют и главную интригу – имена победителей конкурсов исполнителей назовут ближе к полуночи.

Подробности со «Славянского базара» в Витебске в репортаже Виктории Ходосок.

Как разворачивалась стройка и каким фестиваль стал сегодня? Рассказываем исторические факты о «Славянском базаре в Витебске»

Сейчас «Славянский базар» – бренд страны. А ведь в 1990-х фестиваля могло и вовсе не стать. Но этому объединяющему народы и страны празднику суждено было вырасти в достояние и гордость нашей страны. В 1995-м из международного музыкального он стал фестивалем искусств. В 2021 году форум посетил Президент и взял его под свой патронат.

Александр Лукашенко о «Славянском базаре»: вопреки всем трудностям праздник жил. С ним выросло целое поколение наших людей

Как разворачивалась стройка и каким фестиваль стал сегодня? Рассказываем исторические факты о «Славянском базаре в Витебске»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И как бы ни корчились в инсинуациях критики государственной и моей личной поддержки «Славянского базара», мы его отстояли и ни разу не пожалели, что ежегодно проводим этот замечательный фестиваль и открываем его именно так, как сегодня.

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Как разворачивалась стройка и каким фестиваль стал сегодня? Рассказываем исторические факты о «Славянском базаре в Витебске»

Исторические кадры. 1988 год. В центре Витебска в овраге разворачивается грандиозная стройка. Город должен принять фестиваль всесоюзной песни. К празднику за несколько месяцев возвели концертный зал под открытым небом. Мастера не подвели, а в качестве награды стали зрителями первого в истории Летнего амфитеатра концерта.

«Ощущение, как будто я нахожусь дома». Что говорят гости Витебска о «Славянском базаре»?

Как разворачивалась стройка и каким фестиваль стал сегодня? Рассказываем исторические факты о «Славянском базаре в Витебске»

После здесь звучали аккорды Всесоюзного фестиваля польской песни. Витебск принимал его впервые. А уже в 1992 году здесь свою историю начал создавать первый международный, тогда еще просто музыкальный фестиваль «Славянский базар».

Как разворачивалась стройка и каким фестиваль стал сегодня? Рассказываем исторические факты о «Славянском базаре в Витебске»

Непросто фестивалю в этом году. Искусство принудительно «затянули» в политику. И уже «Базар» особо активные пытались вести на своем языке. Но благо тем, кто в здравом уме, диалекты не по вкусу. «Васильковому» фестивалю в Витебске, бесспорно, быть.   

Александр Лукашенко: «Фестиваль не мог не стать раздражителем для тех, кому не нужно наше единство» – подробности далее.

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. «Славянский базар» в Витебске – именно с этой площадки на неделе приходили основные новости. Сейчас фестивальная столица в ожидании финального...
 
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