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«Ощущение, как будто я нахожусь дома». Что говорят гости Витебска о «Славянском базаре»?

18.07.2021 19:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Славянский базар» в Витебске – именно с этой площадки на неделе приходили основные новости. Сейчас фестивальная столица в ожидании финального аккорда, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 18 июля в Летнем амфитеатре церемония закрытия, где раскроют и главную интригу – имена победителей конкурсов исполнителей назовут ближе к полуночи.

Подробности со «Славянского базара» в Витебске в репортаже Виктории Ходосок.

«Ощущение, как будто я нахожусь дома». Что говорят гости Витебска о «Славянском базаре»?

Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Встречаться каждое лето в городе над Двиной уже стало доброй традицией. В Витебск несмотря ни на что, даже невыносимую жару, как в этот раз, из года в год приезжают тысячи гостей. А все это говорит о том, что белорусский «Базар» был и останется нитью, которая связывает народы и страны. А еще здесь особая атмосфера. Для меня это первый «Базар». И могу искренне сказать, что каждый должен здесь побывать хотя бы раз.

«Ощущение, как будто я нахожусь дома». Что говорят гости Витебска о «Славянском базаре»?

Этот «Базар», наверное, один из особенных. Во-первых, юбилейный, 30-й, а во-вторых, уж много о нем говорили до – абсолютно разное, вплоть до того, что предсказывали плачевную судьбу. Но вопреки всем слухам и обстоятельствам, белорусы еще раз показали свою силу. Кстати, фестиваль уже многие годы ассоциируется с нашим Президентом, да и глава государства традиционно бывает на его открытии. И вот для встречи, в том числе с Александром Лукашенко, на «Базар» специально приехали некоторые зрители.

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«Ощущение, как будто я нахожусь дома». Что говорят гости Витебска о «Славянском базаре»?

Летний амфитеатр во время торжественного открытия фестиваля – «забит по завязку». Сотни, а то и тысячи преодоленных километров, и это несмотря на пандемийное время. Итак, гостями «Базара» смогли стать люди из разных уголков мира. Подогретый не только палящим солнцем, но и радушным гостеприимством Витебск по-хорошему их удивил.  

«Ощущение, как будто я нахожусь дома». Что говорят гости Витебска о «Славянском базаре»?

Ощущение, как будто я нахожусь дома. Очень доброжелательные у вас люди, добрые, приветливые, помогают все время, смеются, шутят. Очень дружеская атмосфера. Мне очень нравится. Я очень рада, что мы вообще здесь.

«Ощущение, как будто я нахожусь дома». Что говорят гости Витебска о «Славянском базаре»?

Я, например, прилетела из Австрии. Очень гостеприимно, хорошо организовано все. Очень красиво оформлено.

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. «Славянский базар» в Витебске – именно с этой площадки на неделе приходили основные новости. Сейчас фестивальная столица в ожидании финального...
 
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