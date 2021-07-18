В Беларуси появилось бесплатное приложение для онкопациентов

Порой, люди, столкнувшиеся с диагнозом рак, боятся об этом говорить, скрывают от близких и окружающих. Одному не всегда можно справиться с навалившимся грузом проблем, и физически, и морально. Просить о помощи — это нормально.





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