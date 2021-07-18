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В Беларуси появилось бесплатное приложение для онкопациентов

18.07.2021 20:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ежегодно в Беларуси более 50 тысяч людей впервые сталкиваются с онкозаболеванием. И, к сожалению, эта цифра растет, как и во всем мире.

Порой, люди, столкнувшиеся с диагнозом рак, боятся об этом говорить, скрывают от близких и окружающих. Одному не всегда можно справиться с навалившимся грузом проблем, и физически, и морально. Просить о помощи — это нормально.

В Беларуси запустили бесплатное мобильное приложение ПродолжайЖить™, которое поможет общаться с близкими, обращаться за необходимой помощью и поддержкой. Приложение работает как органайзер: можно запланировать назначенные консультации и визиты к врачам, внести схему приема лекарств. В нужное время приложение напомнит об этом. Приложение поможет сделать посещения врачей более эффективными: можно сделать фото важных документов, результатов анализов, консультативных заключений и сохранять их в папках.
Всю историю можно хранить в одном месте – в приложении вашего телефона, пишет interfax.by
 
 
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Ежегодно в Беларуси более 50 тысяч людей впервые сталкиваются с онкозаболеванием. И, к сожалению, эта цифра растет, как и во всем мире.
 
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