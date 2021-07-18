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Гран-при детского конкурса «Славянского базара» завоевал Комнен Вукович из Черногории

18.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гран-при детского конкурса «Славянского базара» завоевал Комнен Вукович из Черногории

В Летнем амфитеатре в Витебске прошел гала-концерт и церемония награждения международного детского музыкального конкурса «Витебск-2021». Гран-при конкурса досталось представителю Черногории Комнену Вуковичу, передает БЕЛТА.

При этом обладателем I премии конкурса стал белорус Константин Мазуркевич, в то время как обладателями II премии стали Ксения Канн из России и Элизабет Захариева из Болгарии. Лауреатами III премии стали Даниела (Украина) и Шохруххон Халимхонов (Узбекистан). Также белорусские и российские конкурсанты были награждены дипломами Парламентского собрания Союза Беларуси и России. 

Всего в этом году в детском конкурсе приняли участие представители 16 стран.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Витебск
 
 
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В Летнем амфитеатре в Витебске прошел гала-концерт и церемония награждения международного детского музыкального конкурса «Витебск-2021». Гран-при конкурса...
 
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