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Гран-при детского конкурса «Славянского базара» завоевал Комнен Вукович из Черногории
Источник материала: ОНТ
В Летнем амфитеатре в Витебске прошел гала-концерт и церемония награждения международного детского музыкального конкурса «Витебск-2021». Гран-при конкурса досталось представителю Черногории Комнену Вуковичу,
При этом обладателем I премии конкурса стал белорус Константин Мазуркевич, в то время как обладателями II премии стали Ксения Канн из России и Элизабет Захариева из Болгарии. Лауреатами III премии стали Даниела (Украина) и Шохруххон Халимхонов (Узбекистан). Также белорусские и российские конкурсанты были награждены дипломами Парламентского собрания Союза Беларуси и России.
Всего в этом году в детском конкурсе приняли участие представители 16 стран.
Фото: БЕЛТА
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В Летнем амфитеатре в Витебске прошел гала-концерт и церемония награждения международного детского музыкального конкурса «Витебск-2021». Гран-при конкурса...
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