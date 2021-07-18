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«Милуоки» обыграл «Финикс» в матче финальной серии плей-офф НБА

18.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Милуоки» обыграл «Финикс» в матче финальной серии плей-офф НБА

«Милуоки» в пятом матче финальной серии плей-офф НБА обыграл «Финикс» со счетом 123:119.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 40 очков, но это не спасло его команду от поражения. Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3:2 в пользу «Милуоки». Следующий матч команды проведут 21 июля.

Примечательно, что баскетболисты «Милуоки» становились чемпионами НБА лишь однажды – 40 лет назад. А «Финикс» и вовсе ни разу не выигрывал трофей.

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«Милуоки» в пятом матче финальной серии плей-офф НБА обыграл «Финикс» со счетом 123:119. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Финикса» Девин Букер,...
 
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