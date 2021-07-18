Развал по принципу Югославии: что предрекают Украине? Мнение политолога

Источник материала: ОНТ

Политологи предрекают Украине развал по принципу Югославии. По мнению экспертов, страна может развалиться из-за серьезного кризиса, в состоянии которого она сейчас пребывает. Кризис не только в отдельных отраслях, но, главное – во власти, не способной принимать здравые решения, которая только усиливает раскол в обществе и уводит в страну в пещерные времена.

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