Питерский «Зенит» стал обладателем Суперкубка России в шестой раз

Источник материала: ОНТ

Футболисты «Зенита» в шестой раз выиграли Суперкубок России. В матче, который по традиции открывает новый сезон, команда из Санкт-Петербурга разгромила московский «Локомотив» – 3:0.

В составе победителей забитыми мячами отличись Далер Кузяев, Сердар Азмун и Александр Ерохин. Белорусский нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович вышел на замену на 71-й минуте встречи, а полузащитник Кирилл Зинович остался в запасе.

Для главного тренера «Зенита» Сергея Семака это уже шестой трофей во главе команды. Очередной чемпионат России стартует 23 июля: в этот день футболисты «Ростова» сыграют с московским «Динамо».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram