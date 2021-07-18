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Питерский «Зенит» стал обладателем Суперкубка России в шестой раз

18.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Питерский «Зенит» стал обладателем Суперкубка России в шестой раз

Футболисты «Зенита» в шестой раз выиграли Суперкубок России. В матче, который по традиции открывает новый сезон, команда из Санкт-Петербурга разгромила московский «Локомотив» – 3:0.

В составе победителей забитыми мячами отличись Далер Кузяев, Сердар Азмун и Александр Ерохин. Белорусский нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович вышел на замену на 71-й минуте встречи, а полузащитник Кирилл Зинович остался в запасе.

Для главного тренера «Зенита» Сергея Семака это уже шестой трофей во главе команды. Очередной чемпионат России стартует 23 июля: в этот день футболисты «Ростова» сыграют с московским «Динамо».

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Футболисты «Зенита» в шестой раз выиграли Суперкубок России. В матче, который по традиции открывает новый сезон, команда из Санкт-Петербурга разгромила московский...
 
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