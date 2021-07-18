Мариола Букель стала бронзовым призером юниорского чемпионата Европы по легкой атлетике

Источник материала: ОНТ

Белорусские легкоатлеты продолжают успешное выступление на юниорском чемпионате Европы среди спортсменов не старше 20 лет.

Очередную медаль в копилку нашей сборной принесла Мариола Букель, завоевавшая бронзовую награду в метании молота. Она показала результат – 63 метра 25 сантиметров. Победу с большим преимуществом одержала лидер мирового юниорского сезона рекордсменка Европы Силья Косонен из Финляндии, которая несколько раз обновила рекорд чемпионатов. Теперь он составляет 71 метр и 6 сантиметров. Второй результат показала француженка Роуз Лога.

Напомним, ранее на турнире серебряную медаль завоевал Илья Мисовский в толкании ядра, Алина Никитенко стала третьей в метании диска. Соревнования продолжаются.

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