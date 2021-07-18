|
Мариола Букель стала бронзовым призером юниорского чемпионата Европы по легкой атлетике
Источник материала: ОНТ
Белорусские легкоатлеты продолжают успешное выступление на юниорском чемпионате Европы среди спортсменов не старше 20 лет.
Очередную медаль в копилку нашей сборной принесла Мариола Букель, завоевавшая бронзовую награду в метании молота. Она показала результат – 63 метра 25 сантиметров. Победу с большим преимуществом одержала лидер мирового юниорского сезона рекордсменка Европы Силья Косонен из Финляндии, которая несколько раз обновила рекорд чемпионатов. Теперь он составляет 71 метр и 6 сантиметров. Второй результат показала француженка Роуз Лога.
Напомним, ранее на турнире серебряную медаль завоевал Илья Мисовский в толкании ядра, Алина Никитенко стала третьей в метании диска. Соревнования продолжаются.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские легкоатлеты продолжают успешное выступление на юниорском чемпионате Европы среди спортсменов не старше 20 лет. Очередную медаль в копилку нашей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)