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Мариола Букель стала бронзовым призером юниорского чемпионата Европы по легкой атлетике

18.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мариола Букель стала бронзовым призером юниорского чемпионата Европы по легкой атлетике

Белорусские легкоатлеты продолжают успешное выступление на юниорском чемпионате Европы среди спортсменов не старше 20 лет.

Очередную медаль в копилку нашей сборной принесла Мариола Букель, завоевавшая бронзовую награду в метании молота. Она показала результат – 63 метра 25 сантиметров. Победу с большим преимуществом одержала лидер мирового юниорского сезона рекордсменка Европы Силья Косонен из Финляндии, которая несколько раз обновила рекорд чемпионатов. Теперь он составляет 71 метр и 6 сантиметров. Второй результат показала француженка Роуз Лога.

Напомним, ранее на турнире серебряную медаль завоевал Илья Мисовский в толкании ядра, Алина Никитенко стала третьей в метании диска. Соревнования продолжаются.

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Белорусские легкоатлеты продолжают успешное выступление на юниорском чемпионате Европы среди спортсменов не старше 20 лет. Очередную медаль в копилку нашей...
 
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