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Сборная Беларуси завоевала 10 медалей на Гран-при по художественной гимнастике в Тель-Авиве

18.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси завоевала 10 медалей на Гран-при по художественной гимнастике в Тель-Авиве

Десять медалей перед Олимпиадой! Лидеры сборной Беларуси ярко выступили на Гран-при по художественной гимнастике.

Турнир прошёл в Тель-Авиве. На старте соревнований в многоборье Алина Горносько завоевала серебро, а Анастасия Салос – бронзу. Порадовали результатами девушки и в финалах отдельных видов. Алина Горносько стала второй в упражнениях с мячом, булавами и лентой. В этих же категориях третье место заняла Анастасия Салос.

В композиции с обручем серебро выиграла Салос, а Горносько завоевала бронзовую медаль. Но уверенную победу во всех видах программы одержала Линой Ашрам из Израиля. По традиции в рамках Гран-при прошёл и международный турнир, где на вторую ступень пьедестала в многоборье поднялась Анна Каменщикова. 

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Десять медалей перед Олимпиадой! Лидеры сборной Беларуси ярко выступили на Гран-при по художественной гимнастике. Турнир прошёл в Тель-Авиве. На старте...
 
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