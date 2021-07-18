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Трагедия в Стайках: врачи борются за жизни пострадавших от удара молнии

18.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Трагедия в Стайках: врачи борются за жизни пострадавших от удара молнии

Последствия грозы. В этот раз, помимо подтоплений, задержек транспорта и поваленных деревьев, случилась трагедия. От удара молнии в Стайках пострадала целая компания. Девушка не выжила. Остальных ребят сейчас спасают врачи.

Трагедия произошла накануне вечером, когда началась гроза, компания молодых людей отдыхала у воды. Непогоду  решили переждать под деревом. Удар молнии угодил прямо в него. Пострадали все пятеро. Четверо парней получили тяжёлые травмы, за их жизни ещё там, у дерева, боролись четыре бригады скорой помощи. В больницу парней доставили в тяжёлом состоянии с ожогами.   

Врачи делают всё возможное, чтобы спасти пострадавших. Сегодня недалеко от места ЧП отдыхают люди. А синоптики на ближайшие дни прогнозируют жаркую погоду и дожди с грозами. Специалисты напоминают: во время грозы нужно находиться как можно дальше от деревьев. 


 

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Последствия грозы. В этот раз, помимо подтоплений, задержек транспорта и поваленных деревьев, случилась трагедия. От удара молнии в Стайках пострадала целая...
 
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