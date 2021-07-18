Три человека пострадали в перестрелке в Вашингтоне

Источник материала: ОНТ

В США ни дня без перестрелки. На этот раз пальбу устроили в Вашингтоне у бейсбольного стадиона.

По меньшей мере три человека пострадали. Перестрелка вспыхнула во время матча. Игру пришлось остановить, зрители в панике покидали спортивную площадку. О причинах не сообщается. Ведется расследование.

А тем временем соцсети облетели «демократические» кадры из Лос-Анджелеса. Для разгона протестующих за права ЛГБТ полиция применила оружие – по людям стреляли прямо в упор. Вот так запросто, с расстояния в метр – пулю в живот. При этом правозащитные организации молчат.

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