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Скандал в Германии: преемник Ангелы Меркель веселился во время пресс-конференции по поводу жертв наводнения

18.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Скандал в Германии: преемник Ангелы Меркель веселился во время пресс-конференции по поводу жертв наводнения

На фоне трагических событий в Германии разгорелся скандал вокруг преемника Ангелы Меркель. 

Во время пресс-конференции президента страны о жертвах сильнейшего наводнения за его спиной Армин Лашет что-то бурно обсуждал с другими политиками, при этом веселясь и хихикая. Возмущенные поведением кандидата на пост канцлера Германии пользователи соцсети запустили хэштег «Лашет смеется». Сам он позже извинился – мол, его не так поняли. Впрочем, кадры видеосъемки говорят сами за себя.   


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На фоне трагических событий в Германии разгорелся скандал вокруг преемника Ангелы Меркель.  Во время пресс-конференции президента страны о жертвах сильнейшего...
 
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