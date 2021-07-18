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Скандал в Германии: преемник Ангелы Меркель веселился во время пресс-конференции по поводу жертв наводнения
Источник материала: ОНТ
На фоне трагических событий в Германии разгорелся скандал вокруг преемника Ангелы Меркель.
Во время пресс-конференции президента страны о жертвах сильнейшего наводнения за его спиной Армин Лашет что-то бурно обсуждал с другими политиками, при этом веселясь и хихикая. Возмущенные поведением кандидата на пост канцлера Германии пользователи соцсети запустили хэштег «Лашет смеется». Сам он позже извинился – мол, его не так поняли. Впрочем, кадры видеосъемки говорят сами за себя.
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Скандал в Германии: преемник Ангелы Меркель веселился во время пресс-конференции по поводу жертв наводнения
На фоне трагических событий в Германии разгорелся скандал вокруг преемника Ангелы Меркель. Во время пресс-конференции президента страны о жертвах сильнейшего...
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