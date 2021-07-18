Разгул стихии: из-за ливня в Гродно отменили открытие моста

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Непогода смешала планы в белорусском Гродно. За 20 минут выпала норма осадков за 20 дней. Из-за этого пришлось отменить открытие нового моста «Восточный» через Неман. О форс-мажоре доложили президенту Александру Лукашенко, информирует телеканал «МИР 24».

«Президент отметил: если есть малейшее сомнение в безопасности собравшихся (а мы подтвердили, что такие сомнения есть), то праздник необходимо отменять. Мы его делаем, чтобы люди получили удовольствие, а не чтобы создать красивую картинку. Пострадали склоны, где-то требуется промывка ливневой канализации, поэтому открывать мост, когда на нем еще будет работать тяжелая техника и ликвидировать последствия ливня, небезопасно», – объяснил губернатор Гродненской области Республики Беларусь Владимир Караник.

Новая дата открытия моста пока не названа. «Восточный» – один из самых высоких в Беларуси мостов. 32 метра над уровнем Немана. Ширина – около 240 метров.