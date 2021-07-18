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На час сокращают рабочий день. Жители Бреста об аномальной жаре
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларусь идет долгожданное для многих похолодание. Уже 20 июля температура воздуха приблизится к температурной норме. А вот неделя уходящая отметилась самым настоящим зноем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Изнывают от яркого солнца и города. Люди тянутся к воде, время работы фонтанов в Бресте увеличили. В день горожане выпивают больше 4 000 литров кваса и съедают пару сотен килограммов мороженного.
– Дома с кондиционером.
– Мы ходим на речку в деревне. И там очень классно. И там после дождя доверху затопило. И там классно купаться.
Зной уличному искусству не помеха, уверена Наталья Черноголова. Имя художницы широко известно в Бресте. Эксцентричная, она привлекает внимание. Свое впечатление художница тут же фиксирует на холсте.
Наталья Черноголова, художница, член Белорусского союза художников:
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
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Новости Беларуси. В Беларусь идет долгожданное для многих похолодание. Уже 20 июля температура воздуха приблизится к температурной норме. А вот неделя уходящая...
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