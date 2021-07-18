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На час сокращают рабочий день. Жители Бреста об аномальной жаре

18.07.2021 20:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларусь идет долгожданное для многих похолодание. Уже 20 июля температура воздуха приблизится к температурной норме. А вот неделя уходящая отметилась самым настоящим зноем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На час сокращают рабочий день. Жители Бреста об аномальной жаре

Изнывают от яркого солнца и города. Люди тянутся к воде, время работы фонтанов в Бресте увеличили. В день горожане выпивают больше 4 000 литров кваса и съедают пару сотен килограммов мороженного.

На час сокращают рабочий день. Жители Бреста об аномальной жаре

– Дома с кондиционером.
– А какие еще секреты?
– Вот бассейн или фонтан. Все, что может помочь.
– Раздолье у детей?
– Да, побольше бы строили в Бресте таких площадок.

На час сокращают рабочий день. Жители Бреста об аномальной жаре

– Мы ходим на речку в деревне. И там очень классно. И там после дождя доверху затопило. И там классно купаться.
– Но фонтан тоже неплохо?
– Да, только взрослым нельзя, а то штраф будет.
– Сейчас, когда очень жарко, на час сокращают рабочий день. Это хорошо. Это помогает.

На час сокращают рабочий день. Жители Бреста об аномальной жаре

Зной уличному искусству не помеха, уверена Наталья Черноголова. Имя художницы широко известно в Бресте. Эксцентричная, она привлекает внимание. Свое впечатление художница тут же фиксирует на холсте.

На час сокращают рабочий день. Жители Бреста об аномальной жаре

Наталья Черноголова, художница, член Белорусского союза художников:
Посмотрите на мои золотые ножки. Посмотрите, какая обувка. Вы знаете, купила на базаре такую обувь и хочу, чтобы все берестеечки купили себе и отблагодарили золотые ручки мастеров, что плетут из лыка обувь. Ножки сами в пляс идут.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Знойные дни превратили белорусские города в настоящие курорты. В режиме побережья без реального выхода к морю мы продержались неделю. Работали, отдыхали, творили и, как поймут меня многие, «спасались» от жажды. Теперь дело за небесной канцелярией, уже в начале недели прогнозируют долгожданную прохладу.

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. В Беларусь идет долгожданное для многих похолодание. Уже 20 июля температура воздуха приблизится к температурной норме. А вот неделя уходящая...
 
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