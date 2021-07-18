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Аномальная жара, а комбайны работают. В Брестской области стартовала массовая уборочная кампания
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларусь идет долгожданное для многих похолодание. Уже 20 июля температура воздуха приблизится к температурной норме. А вот неделя уходящая отметилась самым настоящим зноем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
За бортом +37 °C, а внутри комбайна не больше 19 градусов. Вот кто уж точно не будет сигнализировать на горячую линию. Сергей Лицук четвертый день в полях. Урожай радует, убирают весь световой день.
Сергей Лицук, механизатор сельхозпредприятия «Видомлянское»:
В Брестской области стартовала массовая уборочная кампания. По темпам не менее жаркая. В полях тысячи единиц техники. В хозяйстве «Видомлянское» под уборку 4 000 гектаров. Земли на возвышенности, нужно торопиться, иначе урожай сгорит на корню.
Александр Славинский, главный инженер сельхозпредприятия «Видомлянское»:
Профсоюзные мониторинги накануне уборочной кампании охватили всю страну. Недочеты есть. Среди наиболее частых: отсутствие спецодежды и средств индивидуальной защиты, также не вся техника обеспечена аптечками и огнетушителями. Однако все недостатки могут быть устранены в срок и с минимальными финансовыми затратами.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
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Новости Беларуси. В Беларусь идет долгожданное для многих похолодание. Уже 20 июля температура воздуха приблизится к температурной норме. А вот неделя уходящая...
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