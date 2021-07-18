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С утра до вечера в поездах. Как сотрудники БелЖД справляются с жарой?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларусь идет долгожданное для многих похолодание. Уже 20 июля температура воздуха приблизится к температурной норме. А вот неделя уходящая отметилась самым настоящим зноем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Испытывает на прочность жара и тех, кто в эти дни на службе. Для Ирины Верталь (разъездного кассира) это пятый горячий сезон. Рабочее место – вагон. Составы региональных экономлиний без кондиционеров. Спасают форточки. В час пик маршрут на несколько часов до Барановичей.
Ирина Верталь, кассир билетный 4 разряда вокзала станции «Брест-Центральный»:
Девушки Белорусской железной дороги покоряют своей красотой. Но ее цена в жаркие дни растет. Униформа – вещь притягательная, но не всегда комфортная. Для летнего дресс-кода есть исключения.
Марина Готовчиц, заместитель начальника вокзала станции «Брест-Центральный»:
В профсоюзной организации Брестского отделения железной дороги более 10 000 человек. С приходом жары профсоюз реагирует на жалобы.
Сергей Кравченко, технический инспектор труда Районной объединенной профсоюзной организации Брестского отделения БелЖД:
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Новости Беларуси. В Беларусь идет долгожданное для многих похолодание. Уже 20 июля температура воздуха приблизится к температурной норме. А вот неделя уходящая...
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