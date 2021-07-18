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С утра до вечера в поездах. Как сотрудники БелЖД справляются с жарой?

18.07.2021 20:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларусь идет долгожданное для многих похолодание. Уже 20 июля температура воздуха приблизится к температурной норме. А вот неделя уходящая отметилась самым настоящим зноем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

С утра до вечера в поездах. Как сотрудники БелЖД справляются с жарой?

Испытывает на прочность жара и тех, кто в эти дни на службе. Для Ирины Верталь (разъездного кассира) это пятый горячий сезон. Рабочее место – вагон. Составы региональных экономлиний без кондиционеров. Спасают форточки. В час пик маршрут на несколько часов до Барановичей.

С утра до вечера в поездах. Как сотрудники БелЖД справляются с жарой?

Ирина Верталь, кассир билетный 4 разряда вокзала станции «Брест-Центральный»:
Это первый год, когда такая сильная жара. Нормально. У нас есть вода, в дорогу дают. Окна открываются. Терпимо. Разные пассажиры есть. Есть которые просят кондиционер, которого нет, есть понимающие. Бывают разные случаи.

С утра до вечера в поездах. Как сотрудники БелЖД справляются с жарой?

Девушки Белорусской железной дороги покоряют своей красотой. Но ее цена в жаркие дни растет. Униформа – вещь притягательная, но не всегда комфортная. Для летнего дресс-кода есть исключения.

С утра до вечера в поездах. Как сотрудники БелЖД справляются с жарой?

Марина Готовчиц, заместитель начальника вокзала станции «Брест-Центральный»:
Предусмотрено несколько вариантов комплектности ношения фирменной одежды, который предусматривает ношение в летний период только фирменной блузки и юбки. Ношение фирменного шейного платка обязательно. Также предусматривается ношение туфлей, колгот или чулок телесного цвета. При поступлении информации о повышении температуры ношение колготок и чулок – это уже по желанию кассира. Мы им довели информацию, что носить необязательно. Все это понимают. Все понимают, куда они идут работать. Кассир билетный четвертого разряда – это тяжелая работа. Это все в поездах, человек может выехать утром и приехать поздно вечером.

С утра до вечера в поездах. Как сотрудники БелЖД справляются с жарой?

В профсоюзной организации Брестского отделения железной дороги более 10 000 человек. С приходом жары профсоюз реагирует на жалобы.

С утра до вечера в поездах. Как сотрудники БелЖД справляются с жарой?

Сергей Кравченко, технический инспектор труда Районной объединенной профсоюзной организации Брестского отделения БелЖД:
Открыта горячая линия Федерации профсоюзов, на которую каждый работник может позвонить и пожаловаться на нарушение, сообщить о факте нарушения температурного режима на рабочих местах. Такой случай произошел в Бресте. Жалоба от разъездного кассира, что на рабочем месте жарко, окна не открываются. Мной был проведен мониторинг в нескольких поездах. Если действительно выявляются факты нарушения, то нанимателю выписывается рекомендация. Предписывается ему устранить выявленные замечания в кратчайший срок.

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. В Беларусь идет долгожданное для многих похолодание. Уже 20 июля температура воздуха приблизится к температурной норме. А вот неделя уходящая...
 
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