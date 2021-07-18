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В Беларуси в 2021 году утонуло в 3,5 раза больше детей. Вот какие правила нужно соблюдать при купании
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларусь идет долгожданное для многих похолодание. Уже 20 июля температура воздуха приблизится к норме. А вот неделя уходящая отметилась самым настоящим зноем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Столбик термометров не опускался ниже +30 ℃. А в отдельных случаях доходил до +38 ℃. Тем, кто в отпуске, удалось насладиться горячими днями и отдыхом на воде, а вот на рабочих местах многие мечтали о сиесте: несколько часов перерыва в пик температур. Впрочем, работодатели шли по возможности навстречу. Да и профсоюзы в этом случае начеку.
В новый сезон с новым подходом. На службу МЧС заступили квадрокоптеры. Они ищут пропавших людей в лесу и с легкостью фиксируют очаг возгорания. А теперь еще и разговаривают с людьми.
Сергей Драчев, начальник службы поисковых спасательных работ и пожаротушения Брестского областного управления МЧС:
Брест пересекает река Мухавец. Городские пляжи собирают аншлаги. Причем в эти дни в любое время. Виктор Сацук на воде 11 лет и не вспомнит таких горячих сезонов. Патруль по местам разрешенного отдыха, а попутно в обзор попадают и дикие пляжи. На любой вопрос ответ у таких нелегальных купальщиков один: ведь ближе к дому.
Виктор Сацук, старший моторист:
Мухавец – река несложная. Порт перенесли, движение судов минимальное. Исключение – прогулочные и спасательные. Впрочем, новый вызов для спасателей – гидроциклы. На днях лихач зашел в акваторию пляжа в считанных сантиметрах от детей.
Руслан Чешко, матрос-спасатель:
Движение гидроциклов на реке Мухавец решением горисполкома запрещено. Нарушителей найти будет несложно: любитель экстрима и его транспорт попали в объектив камеры телефона спасателя. Чудом никто не пострадал, а вот вода, как стихия, неумолима. Статистика неутешительная: в 2021 году в Беларуси в 3,5 раза выросло число утонувших детей. Всего же за сезон жертвами утопления стали более 200 человек.
Виталий Кулинич, председатель Брестской областной организации ОСВОД:
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В Беларуси в 2021 году утонуло в 3,5 раза больше детей. Вот какие правила нужно соблюдать при купании
Новости Беларуси. В Беларусь идет долгожданное для многих похолодание. Уже 20 июля температура воздуха приблизится к норме. А вот неделя уходящая отметилась самым...
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