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Этот фестиваль во многом особенный. Вот как «Славянский базар» порадовал гостей и жителей Витебска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вновь с головой погружаемся в атмосферу фестивального Витебска. Тридцатый юбилейный «Славянский базар» подходит к завершению. Все эти дни город и многочисленные гости жили в невероятном ритме «Славянки», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Вот-вот тридцатую страницу в своей культурной исторической летописи перевернет Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». Васильковые дни для тысяч жителей Беларуси и гостей страны запомнятся как одно из самых ярких воспоминаний лета 2021-го.
Конкурс, как и в предыдущие годы, много интернациональный, но языковых преград нет, ведь каждый разговаривает на языке музыки. Это символ единства народов. Вопреки закрытым границам, пандемии и жесткому давлению на организаторов и участников форума, «Славянский базар» состоялся и объединил 33 страны, 5 000 артистов и 160 мероприятий.
В списке хедлайнеров Лариса Долина, Тамара Гвердцители, Анита Цой и группа Ottawan, которая в 80-е зажигала танцполы по всему миру. Стас Пьеха, Таисия Повалий. К слову, народная артистка Украины получила первое Гран-при в истории конкурса.
Витебск последние несколько дней живет под аккомпанемент фестиваля. Кажется, даже машины в городе и переполненные трамваи едут в такт ритмам «Славянского базара». Искусство, творчество и креатив поджидают за каждым углом.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Отовсюду звучат мировые шедевры. От Scorpions до эпохи «Песняров». Лучшие хоровые коллективы Беларуси и России. Как народные, так и академические. В унисон звучат десятки голосов, добавляя в палитру «Славянского базара» яркие краски.
«Славянский базар» смешал в себе песни и танцы разных стран мира. Здесь русской музыке вторят африканские барабаны. Участники сходятся в танцевальных батлах, эстафету принимает белорусская полька и не дает гостям спокойно устоять на месте.
Вероника Кудринецкая:
Один из самых крупных объектов, преобразившихся к музыкальному форуму, – улица Гагарина. Дорога, разросшаяся до шести полос, стала не только приятным бонусом для гостей фестиваля, но и долгожданным подарком местным жителям, который прослужит им долгие годы.
К фестивалю Витебск стал более зеленым и цветочным. Высажена почти тысяча растений. Приведены в порядок фестивальные площадки, гостиничный комплекс, объекты общественного питания. К слову, в этом году гостей «Славянского базара в Витебске» обслуживают более 100 летних кафе и 30 объектов общепита, 14 гостиниц и несколько хостелов, а знаковые мероприятия проходят на 77 объектах, причем одна из сцен впервые установлена на прогулочном теплоходе.
Нынешний юбилейный «Славянский базар» во многом особенный. Традиционные мероприятия проходят в необычном формате. Большинство из них приобрели передвижной характер. Сотни актеров, танцоров, музыкантов и художников, выступающие в разных уголках города, создают в фестивальном Витебске атмосферу, напоминающую карнавал в Рио-де-Жанейро.
Рядом с уличными артистами всеми любимые мастера ремесленных дел и их оригинальные изделия из глины, кожи, дерева, металла, лозы, соломки. Приглядеться, сбить цену и уйти с колоритным белорусским сувениром – все по законам классической торговли.
Порадовал фестиваль в этом году и «Кукольный квартал», и «Театральные встречи», которые пришлось отменить в 2020 году из-за пандемии. В афише спектакли от Театра-студии киноактера, Московского театра на Юго-Западе, а также кукольных театров из Витебска, Санкт-Петербурга, Пензы, Москвы, Пскова и Оренбурга.
Одним из ярких событий 30-го фестиваля стала акция МВД «За безопасность – вместе». Выступление кинологов с подопечными, духовой оркестр, рота почетного караула и настоящая солдатская каша.
Департамент охраны все эти дни тоже приглашал витеблян то повальсировать, то закружиться в ритме танго. Артисты в погонах сделали приятный творческий подарок городу.
Традиционно пятница, 16 июля, на «Славянском базаре» прошла под эгидой Союзного государства. За годы проведения у Дня союзного государства сложились свои традиции, в том числе и деловые.
На сцене прозвучали любимые всеми белорусами и россиянами песни. Зрители могли услышать меццо-сопрано Ларисы Долиной, сопрано Гурцкой и звонкое многоголосье хора Пятницкого.
На «Славянском базаре» сделал остановку и молодежный поезд БРСМ, его пассажиром стал студент из Гродно Дмитрий Гаврук.
А это значит, что на следующей остановке они поделятся с местными жителями кусочком своего фестивального настроения, тем самым география «Славянского базара» станет еще обширнее.
Коктейль под названием «Славянский базар» – микс безграничного творчества, аншлагов и креатива. Но главный ингредиент по традиции – музыкальные проекты. Самое долгожданное событие – XXX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021» и XIX Международный детский музыкальный конкурс «Витебск-2021». Как говорят организаторы, каждый найдет себе мелодию по душе, даже самые изысканные гурманы.
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Новости Беларуси. Вновь с головой погружаемся в атмосферу фестивального Витебска. Тридцатый юбилейный «Славянский базар» подходит к завершению. Все эти дни город...
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