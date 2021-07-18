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Дневник фестиваля «Славянский базар – 2021». День третий

18.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Витебск празднует День молодежи! И пока на площади Свободы разворачивается танцевальный баттл, а на Пушкинском мосту сражаются средневековые рыцари, молодые исполнители готовятся к выступлениям.

«Когда мне было 11 лет, я участвовала в детском «Славянском базаре». Я стояла на сцене Летнего амфитеатра во время общей песни, и в этот момент я себе пообещала, что когда вырасту, то обязательно вернусь в Витебск, чтобы попробовать свои силы уже во взрослом соревновании», – признается участница конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021» из Германии Настя Киль.

Без какого угощения не обходится ни один «Славянский базар»? Как прошла пресс-конференция звезды TikTok Хабиба? И чем удивил юный представитель Беларуси Константин Мазуркевич? Все подробности в этом выпуске дневника!



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Теги: Витебск
 
 
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Танцевальный баттл, средневековые рыцари и конкурс молодых исполнителей. Как Витебск отпраздновал День молодежи, смотрите в этом выпуске дневника.
 
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