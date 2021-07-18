Дневник фестиваля «Славянский базар – 2021». День третий

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Витебск празднует День молодежи ! И пока на площади Свободы разворачивается танцевальный баттл, а на Пушкинском мосту сражаются средневековые рыцари, молодые исполнители готовятся к выступлениям.

«Когда мне было 11 лет, я участвовала в детском «Славянском базаре». Я стояла на сцене Летнего амфитеатра во время общей песни, и в этот момент я себе пообещала, что когда вырасту, то обязательно вернусь в Витебск, чтобы попробовать свои силы уже во взрослом соревновании», – признается участница конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021» из Германии Настя Киль.

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