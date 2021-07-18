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Дневник фестиваля «Славянский базар – 2021». День третий
18.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Витебск празднует
Без какого угощения не обходится ни один «Славянский базар»? Как прошла пресс-конференция звезды TikTok Хабиба? И чем удивил юный представитель Беларуси Константин Мазуркевич? Все подробности в этом выпуске дневника!
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Танцевальный баттл, средневековые рыцари и конкурс молодых исполнителей. Как Витебск отпраздновал День молодежи, смотрите в этом выпуске дневника.
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