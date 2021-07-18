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«Славянский базар-2021». Стали известны результаты детского конкурса. Что сейчас происходит в Витебске?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В фестивальном Витебске скоро прозвучат финальные позывные «Славянского базара», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
30-й юбилейный уходит в историю, но прежде будет разрешена главная интрига фестиваля – ближе к полуночи назовут имя победителя конкурса молодых исполнителей. Можно ли уже говорить о фаворитах?
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Если с детской премией уже все ясно, то имя победителя взрослого конкурса назовут только ближе к полуночи. 18 июля здесь, на сцене Летнего амфитеатра, в рамках церемонии закрытия «Славянского базара» им еще предстоит исполнить славянский хит – песню на родном языке под оркестр. Беларусь представляет 20-летний Даниил Мышковец. Он выпускник Минского государственного колледжа искусств.
Вероника Кудринецкая:
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«Славянский базар-2021». Стали известны результаты детского конкурса. Что сейчас происходит в Витебске?
Новости Беларуси. В фестивальном Витебске скоро прозвучат финальные позывные «Славянского базара», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 30-й юбилейный уходит в...
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