ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Славянский базар-2021». Стали известны результаты детского конкурса. Что сейчас происходит в Витебске?

18.07.2021 22:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В фестивальном Витебске скоро прозвучат финальные позывные «Славянского базара», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

30-й юбилейный уходит в историю, но прежде будет разрешена главная интрига фестиваля – ближе к полуночи назовут имя победителя конкурса молодых исполнителей. Можно ли уже говорить о фаворитах?

Наш фестивальный репортер Вероника Кудринецкая вновь на прямой связи со студией.

«Славянский базар-2021». Стали известны результаты детского конкурса. Что сейчас происходит в Витебске?

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Привет вам из музыкального Витебска. К этим минутам уже стали известны имена победителей детского конкурса «Славянского базара». В 2021 году Гран-при отправится в Черногорию, его завоевал Комнен Вукович. Для Беларуси тоже есть хорошие новости – Константин Мазуркевич стал обладателем первой премии.

«Органично себя чувствует на сцене». Кто представит Беларусь на детском «Славянском базаре»?

Если с детской премией уже все ясно, то имя победителя взрослого конкурса назовут только ближе к полуночи. 18 июля здесь, на сцене Летнего амфитеатра, в рамках церемонии закрытия «Славянского базара» им еще предстоит исполнить славянский хит – песню на родном языке под оркестр. Беларусь представляет 20-летний Даниил Мышковец. Он выпускник Минского государственного колледжа искусств.

«Славянский базар-2021». Стали известны результаты детского конкурса. Что сейчас происходит в Витебске?

Вероника Кудринецкая: 
Вместе с конкурсантами сегодня на сцену выйдут и признанные звезды. Среди них – Николай Носков, Игорь Корнелюк, Анатолий Ярмоленко и многие другие. По окончании церемонии закрытия, которая начнется в 22:00, небо над Витебском озарится яркими красочными огнями – салют будет виден далеко.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В фестивальном Витебске скоро прозвучат финальные позывные «Славянского базара», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 30-й юбилейный уходит в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дневник фестиваля «Славянский базар – 2021». День третий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by