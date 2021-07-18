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В том числе о блокировке интернет-ресурсов. Какие изменения внесены Президентом в закон по защите суверенитета?

18.07.2021 22:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дополнительные меры для защиты страны. Президент на неделе подписал закон, который вносит изменения в законы по защите суверенитета и конституционного строя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Корректировки в документах о чрезвычайном и военном положении, а также Вооруженных Силах.

В том числе о блокировке интернет-ресурсов. Какие изменения внесены Президентом в закон по защите суверенитета?

В частности, основание для введения чрезвычайного положения, помимо стихийных бедствий и катастроф, – беспорядки – это когда возникает опасность для жизни и здоровья людей, а также территориальной целостности страны и существования государства. К таким действиям относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, массовые беспорядки и вооруженные мятежи. Все корректировки разработаны с учетом реагирования на то, что происходило в 2020 году.

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В том числе о блокировке интернет-ресурсов. Какие изменения внесены Президентом в закон по защите суверенитета?

Новый закон уточняет перечень мер и временных ограничений. Среди них приостановка выпуска средств массовой информации, а также ограничение доступа к интернет-ресурсам.

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В том числе о блокировке интернет-ресурсов. Какие изменения внесены Президентом в закон по защите суверенитета?

По новому закону расширяется круг силовых органов, которые привлекаются к обеспечению режима ЧП. Теперь сюда входят военизированные организации. А Вооруженные Силы могут привлекаться для борьбы с терроризмом, обеспечения безопасности и пресечения массовых беспорядков.

 
 
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Новости Беларуси. Дополнительные меры для защиты страны. Президент на неделе подписал закон, который вносит изменения в законы по защите суверенитета и...
 
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