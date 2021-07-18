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Необходимо сложное хирургическое лечение. Четыре человека в больнице после удара молнии в Стайках

18.07.2021 22:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Молния ударила в дерево в Стайках: пострадали четыре человека, один погиб, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Необходимо сложное хирургическое лечение. Четыре человека в больнице после удара молнии в Стайках

Молодые люди решили спрятаться от грозы под деревом. В него попала молния. В результате трагедии у четырех человек диагностировали электротравмы, они доставлены в больницы Минска. Врачи оценивают их состояние как среднетяжелое и борются за жизни парней. Необходимо сложное хирургическое лечение. К сожалению, девушку, которая была вместе с компанией, спасти не удалось. 

«Поступал в спутанном сознании». Как себя чувствуют молодые люди, рядом с которыми ударила молния? 

Необходимо сложное хирургическое лечение. Четыре человека в больнице после удара молнии в Стайках

Спасатели напоминают, что молния бьет в самую высокую точку, поэтому на открытой местности нельзя прятаться под деревьями. Не рекомендуется также плавать в водоемах, ездить на велосипедах или мотоциклах. А автомобилистам в грозу нужно остановиться, закрыть окна машины и переждать непогоду. 

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Молния ударила в дерево в Стайках: пострадали четыре человека, один погиб, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 
 
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