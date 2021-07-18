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Артисты согласились выступить в другой день. В Гродно из-за ливня перенесли концерт на мосту

18.07.2021 22:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вопреки многолетней традиции, дождя во время открытия «Славянки» не случилось. Но, похоже, под занавес фестиваля стихия наверстывает упущенное – над амфитеатром прошел дождь. Правда, не такой, как 17 июля ближе к вечеру накрыл Гродно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Артисты согласились выступить в другой день. В Гродно из-за ливня перенесли концерт на мосту

Буквально за 20 минут в Гродно выпало почти две декадные нормы осадков. Город на некоторое время был практически парализован. Улицы превратились в каналы, где плавали автомобили и ветки деревьев. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Артисты согласились выступить в другой день. В Гродно из-за ливня перенесли концерт на мосту

Подпортило настроение гродненцам и не состоявшееся открытие моста через Неман. Появившийся на месте старого железнодорожного путепровода длинною более 240 и шириною около 30 метров, он не только один из самых высоких стране, но и точно один из самых нужных для жителей стремительно развивающегося Гродно. Открытие моста и должно было стать настоящим праздником, но вмешалась стихия. Так конструкция выглядела накануне. Водой размыло укрепленные откосы моста, обочины вдоль новой дороги.

Артисты согласились выступить в другой день. В Гродно из-за ливня перенесли концерт на мосту

Вдвойне неприятно, что аналогичная ситуация произошла здесь же две недели назад. Тогда сделали выводы и установили большее количество ливневок. Но стресс-тест погодой обновленная конструкция пока не прошла. Стихия обрушилась на Гродно за несколько часов до запланированной торжественной церемонии открытия моста. Участие в ней планировал принять и Президен. После доклада губернатора праздник было решено перенести, но не отменить.

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Артисты согласились выступить в другой день. В Гродно из-за ливня перенесли концерт на мосту

В торжественной церемонии планировали принять участие и белорусские артисты, и звезды российской эстрады – некоторые из них на тот момент уже прибыли на площадку. Но использовать оборудование, которое намокло под ливнем, было попросту небезопасно. Потому все артисты с пониманием отнеслись к ситуации и подтвердили свое участие в празднике, как только он станет возможным.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Вопреки многолетней традиции, дождя во время открытия «Славянки» не случилось. Но, похоже, под занавес фестиваля стихия наверстывает упущенное...
 
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