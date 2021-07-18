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Более 60 обысков прошло в СМИ и у их сотрудников за 10 дней

19.07.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), силовики за 10 дней провели в СМИ и у их сотрудников более 60 обысков.

"За последние 10 дней в редакциях и квартирах журналистов прошли 63 обыска. Всего с начала года - 107", - говорится в сообщении в телеграм-канале в воскресенье. Цитирует Интерфакс-Запад.

По информации БАЖ, в заключении сейчас находится 34 представителя СМИ
 
 
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По данным Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), силовики за 10 дней провели в СМИ и у их сотрудников более 60 обысков.
 
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