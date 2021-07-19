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Наводнение привело к разливу нефти на западе Германии

19.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наводнение привело к разливу нефти на западе Германии

Разрушительное наводнение, обрушившееся на западные территории Германии, привело к масштабному разливу нефти в районе города Хюккесваген (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). Об этом со ссылкой на местные власти сообщает ТАСС.

В результате наводнения затоплены оказались несколько предприятий к югу от города. В результате этого и произошел разлив нефти, а также других загрязняющих веществ. При этом часть нефти попала в главную запруду реки Вибах. В данный момент местные власть пытаются определить масштаб загрязнения, в связи с чем доступ к водохранилищу ограничен. 

Напомним, жертвами наводнения, обрушившегося на федеральные земли Северная Рейн-Вестфалия и Рейнладн-Пфальц, уже стали порядка 156 человек, более 670 пострадали.

Фото: Freepik 

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Разрушительное наводнение, обрушившееся на западные территории Германии, привело к масштабному разливу нефти в районе города Хюккесваген (федеральная земля...
 
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