Наводнение привело к разливу нефти на западе Германии

Источник материала: ОНТ

Разрушительное наводнение, обрушившееся на западные территории Германии, привело к масштабному разливу нефти в районе города Хюккесваген (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). Об этом со ссылкой на местные власти сообщает ТАСС.

В результате наводнения затоплены оказались несколько предприятий к югу от города. В результате этого и произошел разлив нефти, а также других загрязняющих веществ. При этом часть нефти попала в главную запруду реки Вибах. В данный момент местные власть пытаются определить масштаб загрязнения, в связи с чем доступ к водохранилищу ограничен.

Напомним, жертвами наводнения, обрушившегося на федеральные земли Северная Рейн-Вестфалия и Рейнладн-Пфальц, уже стали порядка 156 человек, более 670 пострадали.

Фото: Freepik

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