Борьба с терроризмом. Почему Европа не придерживается единых подходов, а проводит политику двойных стандартов?

Источник материала: ОНТ

Часто приходится слышать, что международное право переживает кризис. Но, казалось бы, в борьбе с терроризмом – а это общемировое зло – подходы должны быть единые. Здесь не может быть разных трактовок или заметок на полях. В Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в рамках Глобальной контртеррористической стратегии прописан принцип «выдай или суди». Документ приняли все страны. И не десять, не пять лет назад. А совсем недавно – 30 июня этого года. Под резолюцией подписались все. Однако запрос нашего МИД в Германию, Польшу, Литву, США, Украину по поводу участия граждан этих государств, а также людей, находящихся на их территории, в организации и финансировании терактов в нашей стране до сих пор без ответа. Запад сам породил терроризм и поддерживает его ради прибыли – это написал американский литератор и политолог Уильям Хэтэуэй, в прошлом репортер. Получается, когда радикалы или террористы действуют в интересах Запада, то можно и глаза закрыть, ну, или отвести в сторону. По-другому, реакцию на последние белорусские события, а точнее – ее отсутствие, объяснить сложно. Да и не только белорусские.

Вот так выглядит очередное голосование в ООН против экономических санкций в отношении Кубы. 184 страны, представляющие 94% населения мира, требуют прекращения американского эмбарго. Три воздержались, против выступили всего два государства – Израиль и сами США. Официальный представитель Соединенных Штатов в ответ на критику и призывы отказаться от давления на суверенное государство назвал санкции инструментом для продвижения демократии.

Май 2021 года. Очередное обострение между Палестиной и Израилем закончилось настоящей войной. Мировое сообщество призывало обе стороны прекратить обмен ударами, снизить напряженность и критиковало Израиль за чрезмерно жесткие ответные действия. Резолюцию Совета безопасности ООН, которая предписывала немедленную остановку огня, воспользовавшись правом вето, заблокировали Соединенные Штаты Америки. Мы союзники – так просто на любую критику отвечают политики двух стран. Политологи такие стратегии иронично описывают шуткой из рекламного слогана – «И пусть весь мир подождет», – когда дело касается национальных интересов.

Этот скандал все еще набирает обороты. Датские спецслужбы помогали коллегам из США шпионить за европейскими политиками. Эту информацию обнародовали местные журналисты, в руки которых попал секретный доклад. Из него следует, что Дания предоставила американцам возможность использовать специальный узел связи и, по сути, перехватывать сообщения и телефонные разговоры любого абонента на европейском континенте. Под перехваты попали не только политики, но и промышленные предприятия. Об объеме полученных данных можно лишь догадываться. Национальный парадокс заключается в том, что датские спецслужбы помогли США шпионить, в том числе и за своим правительством. Эксперты уверены: окажись в центре скандала не Вашингтон, а, к примеру, Москва или Пекин, последствия сложно было бы переоценить, но в этом случае отставок, разрыва дипотношений или санкций ждать не стоит, утверждает Ани Махон, экс-сотрудник британской разведки Ми-6.

Эдвард Сноуден, бывший офицер американского агентства по нацбезопасности, обвинил своих коллег в тотальной киберслежке за миром и наверняка был бы приговорен к смертной казни в США, если бы не убежище в России.

175 пять лет тюрьмы ждет другого борца за правду, если его экстрадируют в Соединенные Штаты. Джулиан Ассандж, основатель сайта «Викиликс», который изобличал незаконную деятельность спецслужб, в настоящее время находится в лондонской тюрьме после выдачи властям посольством Эквадора, где журналист скрывался с 2012 года. Если Ассанджа экстрадируют в США он, с высокой вероятностью, покончит с собой в американской тюрьме, утверждают аналитики. Следить за миром можно, а вот рассказывать об этом по-прежнему нельзя.

Двойные стандарты – это инструмент современной западной политики, утверждает европейско-американский эксперт Гилберт Докторов. В событиях вокруг Беларуси он видит и геополитические процессы в этом регионе, где проходит линия соприкосновения интересов глобальных игроков Запада и Востока. И если называть это новой холодной войной, то и соблюдения правил ждать не стоит.

Убийство саудовского журналиста Хашогги, резидента США и колумниста «Вашингтон Пост», было совершено по поручению наследного принца Саудовской Аравии, но вводить против него санкции не следует, так как это повредит отношениям Штатов с главным союзником в регионе. Венгрия нарушает права секс-меньшинств, а Польша – верховенство права, но это члены Евросоюза. Во Франции нельзя фотографировать и выкладывать в соцсети фото сотрудника правоохранительной системы под страхом тюрьмы или огромного штрафа, а в Британии – можно запрещать любой митинг, если любому полицейскому начальнику он покажется неспокойным, но это старейшие демократии Европы.

Справедливость в современной международной политике искать не следует, советуют политологи, исходить они предлагают из простых категорий – выгодно или нет. Вопросы политической выгоды хорошо демонстрирует то самое голосование в ООН по снятию санкций в отношении Кубы – среди воздержавшихся Колумбия, Бразилия и… Украина. Очевидно, что Киев таким образом демонстрирует, скорее, не антикубинский, а проамериканский жест. Это политически выгодно. Как и присоединение к санкциям в отношении Беларуси. А вот вставать на защиту официального Минска, даже если речь идет о террористических угрозах, может лишь самостоятельный и независимый союзник.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram