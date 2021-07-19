Эксперты активно обсуждают переговоры Президентов Беларуси и России. Какие выводы и прогнозы сделаны?

Источник материала: ОНТ

Переговоры в Петербурге – одна из самых заметных тем и в российском медиапространстве. Многие отмечают длительность – более пяти часов. Кстати, в Сочи полтора месяца назад Лукашенко и Путин общались почти столько же. Так что ничего необычного. Это говорит лишь о том, что Президентам есть что обсудить. Разумеется, экспертам – и в Минске, и в Москве – хотелось бы больше подробностей и деталей. И особенно по вопросу совместного противодействия санкциям. Как уже было сказано, правительствам даны поручения. Каким может быть совместный антисанкционный ответ Беларуси и России Западу – в экспертной среде сейчас активно обсуждают.





В России на этой неделе Александра Лукашенко и Владимира Путина снова называли главными ньюс-мейкерами. К их встрече в Санкт-Петербурге даже применяли все больше конспирологические эпитеты: внезапная, экстренная, срочная, внеплановая. Мол, переговоры стали неожиданностью даже для журналистов президентских пулов. И, наверное, поэтому, несмотря на объявленную абсолютно будничную повестку встречи – а это развитие сотрудничества в различных сферах и международная проблематика, – эксперты и политологи и во вторник, и все дни после вслушивались, вчитывались и искали скрытые смыслы и какие-то подтексты.

Теме переговоров двух Президентов в российском инфополе в начале неделе был отдан весь прайм-тайм. Вечерние эфиры самых рейтинговых программ с громкими заголовками и предположениями: зачем же Лукашенко прилетел к Путину?

Те эксперты, которые глубоко погружены в тему, несмотря на совсем небольшую публичную часть общения Президентов, сразу же отметили предметность разговора. Информация о том, что встреча длилась пять часов и появившиеся чуть позже подробности, у многих вызвали откровенный оптимизм. Беларусь и Россия методично стали закрывать вопросы, которые часто считались «болезненными». Если о поставках нефти Лукашенко и Путин договорились на прошлой встрече в Сочи, то Питер поставил точку и в газовых маневрах. Цены, конечно, будут еще не внутрироссийские, но заметно ниже общемировых. Еще один важный момент – кредитование и снятие барьеров для нашей продукции. То, от чего по политическим мотивам сейчас отказывается Евросоюз, ждут на российском рынке. Нынешний экспорт, считают в Москве, еще далек от реального спроса на то, что сделано в Беларуси. Мы для соседей – третий торговый партнер.

Вячеслав Сутырин, проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук (Россия): «В условиях, несмотря на пандемию, на российский рынок Беларусь экспортировала продукции более чем на 13 млрд долларов. При этом на китайский рынок экспортировано меньше одного миллиарда, а на рынок ЕС – 3,9 млрд евро. То есть мы понимаем, что даже если сейчас ЕС начнет перекрывать практически весь белорусский экспорт, хотя пока до этого еще дело не дошло, то в Беларуси ситуация все равно останется стабильной с опорой на российский рынок. Сейчас речь идет, и Президенты на встрече обсуждали очень много конкретных мер по противодействию санкциям здесь и сейчас, и, если мы посмотрим, то действие санкций будет постепенным. Санкции имеют очень широкое воздействие. ЕС говорит, главное здесь – политическое, но они затрагивают системообразующие отрасли, и, чтобы сохранить уровень жизни граждан, очень важно это сотрудничество».

Именно интеграция дает реальные результаты не только для экономик и политических систем, но, в первую очередь, и для людей, обеспечивая их благосостояние, и это не просто декларации, а конкретные цифры. Их уже в среду, опираясь на темы, затронутые в Санкт-Петербурге, представили российские эксперты в новом аналитическом докладе. Вот маркеры: более 8000 белорусских и российских предприятий связаны производственной кооперацией. В Беларуси работают более 2000 предприятий с российским капиталом, более 1300 совместных предприятий. В России создано около 50 общих сборочных производств и около 160 производителей с белорусским уставным капиталом. Инвестиции из России в наш реальный сектор экономики – 3,5 миллиарда долларов только в прошлом году. Даже за призрачную демократизацию Запад нам обещал меньше. В свою очередь, Минск активно загружает своими товарами российские порты. Одна треть всех нефтепродуктов – уже там, не за горами, скорее всего, и перевалка калийных удобрений. Сворачивание союзных программ, то, о чем грезят некоторые оппозиционеры, приведет к общему падению ВВП на 25%. И чего тогда удивляться: когда «шатают» Беларусь – камнем и в свой огород это воспринимает Россия. Отвечать на нападки извне, считают аналитики, и Минск и Москва должны жестко и зеркально, а внутри Союзного государства – заниматься прорывными совместными проектами.

В этом смысле российские эксперты много говорили о преодолении санкций. Соглашаясь с Лукашенко и Путиным, что это касается и России, и Беларуси, и все это надолго. Звучат предложения, например, о торпедировании процессов создания аналогов системы SWIFT и собственных программ совершения электронных платежей и банковский операций.

Безусловно, попытки навязать политический кризис Беларуси и спровоцировать что-то подобное в России встряхнули двусторонние отношения. И Минск и Москва все меньше декларативно меряются территориями и экономиками. И все чаще стали говорить именно о совместных вызовах, угрозах, проблемах безопасности. Регулярные встречи Президентов, конечно, подталкивают экспертов уже не просто к аналитике, а к разработке конкретных рекомендаций по совершенствованию интеграционных процессов. Ну, например, на этой неделе мы уже слышали заявления о возможности введения гражданства Союзного государства и о создании единой электронной валюты.

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