Источник материала: ОНТ

На неделе СМИ Европы активно обсуждали и осуждали один визит. Дело в том, что государство, известное как главный поставщик в Европу нелегальных мигрантов, под видом нелегальных рабочих, а именно Украина, совершенно легально послало… своего президента Зеленского в Германию. Поучить Берлин, как правильно Киеву помогать. Но урока не вышло. Столь нелюбимая многими школярами задачка про две трубы для господина президента оказалась совершенно нерешаемой.





Госпожа канцлер напротив, четко сказала, что ФРГ уже решило: «Северный поток-2», на радость немцам и не в обиду украинцам, заработает! При этом и все остальные просьбы ЗЕ-президента остались без удовлетворения. Так, на празднование 30-летия независимости Украины Меркель вероятно не поедет. И оружия для украинской армии Бундесвер не даст. Гранаты у них, видимо, не той системы. Кстати, немецкий министр обороны, в отличие от канцлерен, и вовсе решил с Зеленским не встречаться. И намек «прочитали» многие. В итоге даже благосклонная к «младодемократам» Deutsche Welle вышла с заголовком «Зеленский у Меркель: благодарность и упреки на прощанье». И в статье скрытая обида президента Украины и его явная надежда на диалог со следующим канцлером читались прямым текстом. Выборы в Германии уже скоро. Но, как говорится, поживем, увидим, что осень покажет.

Кстати, про «поживем». Расследование убийства президента Гаити дает все больше поводов видеть главным заказчиком преступления северного соседа. Предполагаемый организатор – пастор из США Кристиан Саннона. Который не только рассчитывал возглавить Гаити после смерти президента, но и уверял колумбийских наемников, совершивших ночной налет на дом главы государства, что в Вашингтоне эту акцию поддерживает. Да и среди наемников по меньшей мере один был штатным агентом-информатором Соединенных Штатов! Также не исключено, что расследование сможет вскрыть и иные факты прямого вмешательства США в нынешнюю кровавую гаитянскую трагедию. Однако гарантировать ничего нельзя. Ведь новые власти Гаити уже пригласили американских специалистов для помощи в деле, а американские войска – для поддержания безопасности на острове. Удастся ли в этих условиях установить истину, время, может, и не покажет…

А вот установить порядок на Кубе, кажется, получается не благодаря, но вопреки желанию Белого дома. В Гаване задержаны сотни участников якобы спонтанных протестов. Показательно, что оправдание для своих агрессивных действий у всех уличных протестующих одно и то же. А именно давние экономические проблемы острова и влияние социальных сетей. Причем анонимы и прочие «свободные голоса» в Интернете продолжают призывать кубинцев винить во всем власти. А вот о шестидесятилетней блокаде Кубы со стороны США сетевые поборники экономических прав и свободы слова, конечно, ни слова не говорят. В этой ситуации о том, что именно интернет стал площадкой для нагнетания уличной агрессии на Кубе, пишет уже даже BBC! По другую сторону Атлантики также не хранят молчания. Так, мэр Майами призвал бомбить Кубу, чтобы поддержать погромщиков. А глава Белого дома назвал остров Свободы «несостоявшимся государством». Что в переводе с языка американской дипломатии значит, что самое состоявшееся государство – США – к агрессии в южном направлении, в принципе, готово.

Таким образом, Джо Байден в очередной раз дал понять, что власти США были и остаются адептами силового разрешения ими же созданных кризисов. Даже в тот момент, когда один такой многолетний конфликт вот только что показал: грубая сила Вашингтона не всесильна, а американское глобальное могущество – не более чем старый фейк.

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