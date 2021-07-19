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«Славянский базар» в Витебске подходит к завершению. Чем этот фестиваль запомнился артистам и зрителям?
Источник материала: ОНТ
Витебск. В эти минуты на главной фестивальной площадке идут последние приготовления к концерту закрытия юбилейного 30-го «Славянского базара». Позади – четыре насыщенных фестивальных дня, хотя и по ночам Витебск не спал. На самом деле удивительно, как организаторам удалось вместить столько музыкальных, танцевальных и театральных событий в такой временной промежуток. Сегодня разрешится интрига музыкального конкурса – и детского, и взрослого.
– О 30-м «Славянском базаре в Витебске» говорят «горячо»! Слово одно, смыслы разные. К аномальной жаре адаптировались, впервые вызывали «искусственный» дождь и дождались настоящего – вчера. Ну, как же без добрых традиций! У Летнего амфитеатра еще развеваются больше 30 флагов, около 5000 участников собрались вопреки всем домыслам. Приехали на свет софитов даже те, кто кричал, что, мол, «ноги их здесь не будет». И никто не прогонял. Самый громкий фестиваль этого лета открыл границы гостям из 73 стран – добро пожаловать безвиз. Ирина Дорофеева, Николай Носков, Игорь Корнелюк, Димаш Кудайберген – звезды уже собираются на церемонию закрытия форума. Ждать осталось не долго.
– Конечно, все артисты волнуются перед выступлением. Как там участники конкурса?
– Да, у представителей 14 стран сегодня финал. Международное жюри во главе с Анатолием Ярмоленко отметит лучшего «Золотой лирой». Это знак нашей поддержки земляку Даниилу Мышковцу. Также будем болеть за белоруса Константина Мазуркевича. Он выступает в детском музыкальном конкурсе. Вечер обещает быть не томным. Как и все эти дни и ночи в Витебске. Обернемся назад и посмотрим.
Кто из звезд на чем приехал, во что одеты, кому будут подпевать. Опять на первых полосах, в радио- и телеэфирах, соцсетях. Друзей и лайков у «Славянского базара в Витебске» оказалось больше. Фестиваль ответил хейтерам по-своему. Культурно, от всей души.
Как известно, в каждой шутке… Внешне ничего не предвещало. Хотя Басков явно не парился в костюме из плотной ткани – на улице было немножко за 30. Это потом напишут: «Стало плохо. Поднялась температура». Певец с присущей ему манерой открыл именную «звезду» в Витебске. Роман «натурального блондина» со «Славянкой» начался в 99-м.
Уже без Баскова первый официальный концерт юбилейного фестиваля. Хедлайнеры – Гвердцители, «Песняры», «Хор Турецкого», Повалий. Украинская дива «родилась» – образно – на этой сцене. В 93-м завоевала первый в истории конкурса «Витебск» Гран-при. По традиции старт главному фестивалю белорусского лета дал Президент.
На этом празднике душе было где разгуляться. Около 160 событий вне стен Летнего амфитеатра. На любой вкус. Даже знаменитости не всегда отсиживались в прохладных номерах отелей. У звезд в городе над Двиной свои места, в которые хочется возвращаться.
В музее-усадьбе Репина «Здравнево» возле Витебска впервые был жребий брошен. 14 молодых исполнителей определили, кто за кем споет на конкурсе. Фавориты есть, но интрига сохраняется. К слову, Эквадора ранее не было на фестивальной карте. Эту музыку не выключишь. Эта музыка для всех.
– Фестиваль завершается, а песни из его репертуара останутся на устах у тысяч меломанов. Хватит по куплету всему свету. «Славянский базар в Витебске» за 30 лет выработал иммунитет. И не только к вирусам. Так что встретимся на том же месте, в тот же час… спустя год скажем дружно: «Здравствуй, Витебск! Здравствуй, фестиваль!»
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«Славянский базар» в Витебске подходит к завершению. Чем этот фестиваль запомнился артистам и зрителям?
Витебск. В эти минуты на главной фестивальной площадке идут последние приготовления к концерту закрытия юбилейного 30-го «Славянского базара». Позади – четыре...
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