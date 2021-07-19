«Славянский базар» в Витебске подходит к завершению. Чем этот фестиваль запомнился артистам и зрителям?

Источник материала: ОНТ

Витебск. В эти минуты на главной фестивальной площадке идут последние приготовления к концерту закрытия юбилейного 30-го «Славянского базара». Позади – четыре насыщенных фестивальных дня, хотя и по ночам Витебск не спал. На самом деле удивительно, как организаторам удалось вместить столько музыкальных, танцевальных и театральных событий в такой временной промежуток. Сегодня разрешится интрига музыкального конкурса – и детского, и взрослого.





– О 30-м «Славянском базаре в Витебске» говорят «горячо»! Слово одно, смыслы разные. К аномальной жаре адаптировались, впервые вызывали «искусственный» дождь и дождались настоящего – вчера. Ну, как же без добрых традиций! У Летнего амфитеатра еще развеваются больше 30 флагов, около 5000 участников собрались вопреки всем домыслам. Приехали на свет софитов даже те, кто кричал, что, мол, «ноги их здесь не будет». И никто не прогонял. Самый громкий фестиваль этого лета открыл границы гостям из 73 стран – добро пожаловать безвиз. Ирина Дорофеева, Николай Носков, Игорь Корнелюк, Димаш Кудайберген – звезды уже собираются на церемонию закрытия форума. Ждать осталось не долго.

– Конечно, все артисты волнуются перед выступлением. Как там участники конкурса?

– Да, у представителей 14 стран сегодня финал. Международное жюри во главе с Анатолием Ярмоленко отметит лучшего «Золотой лирой». Это знак нашей поддержки земляку Даниилу Мышковцу. Также будем болеть за белоруса Константина Мазуркевича. Он выступает в детском музыкальном конкурсе. Вечер обещает быть не томным. Как и все эти дни и ночи в Витебске. Обернемся назад и посмотрим.

Кто из звезд на чем приехал, во что одеты, кому будут подпевать. Опять на первых полосах, в радио- и телеэфирах, соцсетях. Друзей и лайков у «Славянского базара в Витебске» оказалось больше. Фестиваль ответил хейтерам по-своему. Культурно, от всей души.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси: «Я всегда приглашаю, приезжайте и посмотрите, как у нас проходит фестиваль. И потом говорите о каких-то вещах, которые вы не ощущаете, не побывав здесь. Атмосфера замечательная, людей много».

Как известно, в каждой шутке… Внешне ничего не предвещало. Хотя Басков явно не парился в костюме из плотной ткани – на улице было немножко за 30. Это потом напишут: «Стало плохо. Поднялась температура». Певец с присущей ему манерой открыл именную «звезду» в Витебске. Роман «натурального блондина» со «Славянкой» начался в 99-м.

Николай Басков, народный артист России: «Эту звезду я посвящаю своим родителям. И хочу им сказать огромное спасибо за их любовь, за их отношение, за то, что они воспитали меня таким человеком. Не таким, как в экранном образе, придуманном юмористами, а каким меня представляют преданные поклонники».

Уже без Баскова первый официальный концерт юбилейного фестиваля. Хедлайнеры – Гвердцители, «Песняры», «Хор Турецкого», Повалий. Украинская дива «родилась» – образно – на этой сцене. В 93-м завоевала первый в истории конкурса «Витебск» Гран-при. По традиции старт главному фестивалю белорусского лета дал Президент.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «"Славянскому базару" 30 лет! Наш фестиваль стал первым масштабным культурным событием после развала Советского Союза. Когда были разорваны тысячи нитей, связывающих братские народы, никто даже представить не мог, какая роль была уготована "Славянскому базару". Несмотря на все преграды и препоны, на все обстоятельства, с этой сцены звучат три братских восточнославянских языка: белорусский, русский и украинский. И мы верим, что наша молодежь напишет еще много ярких страниц в жизни фестиваля, достойно продолжит начатое нами. Пусть в новом формате, пусть даже на непонятном нам языке, но с той же светлой целью: "Через искусство – к миру и взаимопониманию!"»

На этом празднике душе было где разгуляться. Около 160 событий вне стен Летнего амфитеатра. На любой вкус. Даже знаменитости не всегда отсиживались в прохладных номерах отелей. У звезд в городе над Двиной свои места, в которые хочется возвращаться.

Анита Цой, народная артистка России: «Вселенский океан музыки. Вы знаете, 30 лет – это большая очень дата. Я помню, как совсем молодой артисткой, только начинающей, я приехала сюда. Я первый раз познакомилась с Витебском, первый раз побывала на празднике ремесленников. Первый раз делала своими руками горшочек. У меня до сих пор эти воспоминания. И, конечно, много хороших, красивых друзей, с которыми теперь по жизни».

В музее-усадьбе Репина «Здравнево» возле Витебска впервые был жребий брошен. 14 молодых исполнителей определили, кто за кем споет на конкурсе. Фавориты есть, но интрига сохраняется. К слову, Эквадора ранее не было на фестивальной карте. Эту музыку не выключишь. Эта музыка для всех.

– Фестиваль завершается, а песни из его репертуара останутся на устах у тысяч меломанов. Хватит по куплету всему свету. «Славянский базар в Витебске» за 30 лет выработал иммунитет. И не только к вирусам. Так что встретимся на том же месте, в тот же час… спустя год скажем дружно: «Здравствуй, Витебск! Здравствуй, фестиваль!»

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram