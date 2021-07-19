Провал США в Афганистане. Станет ли мир спокойнее? Главные вопросы по афганской теме. Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

Погода – жара. То там, то сям повсеместно в мире – и вовсе жаришка. У нас в округе тоже прям прохладой-прохладой не то чтобы пока пахнет. А значит, самое время с холодной головой и чистыми руками взяться за проблему, которая полыхает сейчас УЖЕ. Но и в будущем затухнет вряд ли. Эт я про… Афганистан – а вы о чем подумали? Ведь как раз проблема вокруг Афганистана, а не самого его, в том, что о нем весьма зачастую думают и не те, и не то. А когда одумываются – обычно уже поздно. Посему предлагаю всем нынче пораньше, чтобы не было, как всегда, поговорить об Афганистане этом самом и развеять хотя бы некоторые фейки о ситуации в стране-в-войне и разворачивающемся вокруг этой страны мире.





И первый фейк в том, что в Афганистане мира не было никогда вообще. Да, с момента появления первых государств на этих землях в 17 веке до нашей эры и до английской кампании 1830-х устойчивого и долгого мира на перекрестке торговых путей особо не наблюдалось. Но перемирия, бывало, фиксировали. Да и в тот самый сорокалетний период между первой и второй английскими войнами бывали относительные затишья. Зато потом и вправду. Вот каждая попытка объявить Афганистан независимым оборачивалась новой войной с одним из влиятельных мировых гегемонов.

Фейк номер два в том, что вся нынешняя ситуация – это следствие советской политики в Средней Азии. Но вот, как говаривал Збигнев Бжезински, в одном известном интервью 1998-го: «Мы не толкали русских вмешиваться [в дела Афганистана], но мы намеренно увеличивали вероятность, что они это сделают. И операция [ЦРУ "Циклон"] была отличной идеей. В результате ее Союз заманили в афганскую ловушку. И в день, когда СССР официально пересек границу, я написал президенту Картеру: "Теперь у нас есть шанс дать Союзу свою Вьетнамскую войну"». Так что признаем, моджахеды были ставкой США. И ставка эта более чем сыграла. И лишь в 90-х ее попытались со стола снять. Но не свято место тоже пусто не бывает. И его заняли талибы.

И фейк номер три, что талибы, с которыми Вашингтон воевал последние двадцать лет, всегда были его врагом. Напротив, движение «Талибан» возникло именно, что в созданных за деньги ЦРУ и ряда арабских стран, богословских школах – медресе, в зонах контроля моджахедов на территории Пакистана. И первоначально их целью… также был Советский Союз. Но, как говорится в одной вроде бы даже афганской поговорке, верность афганца купить нельзя, а можно лишь взять в аренду – но и то, очень дорого и очень ненадолго.

Вот, собственно, в 2001-м срок аренды и вышел… американцам изрядным боком. Впрочем, с тех пор, как в отместку за падение двух башен на головы вчерашним американским наймитам-талибам посыпались бомбы, ни в одну более-менее голову не пришло, что эта война кончится как-то иначе, чем прежние. И фейк номер четыре – американцы надеялись в Афганистане выиграть… А вот и ни разу. Они надеялись, и надежды оправдываются, что эпицентр нестабильности на границе сразу двух американских врагов номер один – у Китая и у России – что у них у обоих будет полыхать. Под боками.

И нет, американцы не выводили войска из Афганистана, что бы там Джо Байден не говорил своим паркетным СМИ. Хотя он и сам не совсем помнит, что он на той памятной прессухе кому говорил.

Правда в том, что американцы бежали, оставив за собой сотни тысяч убитых, тысячи своих погибших и бросив огромное число техники, оружия, припасов и горючего. Не иначе, чтобы пламя в Афганистане не затухало.

Ну, а теперь несколько главных и НАШИХ вопросов по Афганской теме. И здесь стоит быть чрезвычайно аккуратным, чтобы не наплодить фейков…

Во-первых. Что делать с весьма вероятным ростом героинового потока в ближайшие месяцы из афганского региона? Усиливать контроль на границах! Да, время, когда в частности Беларусь тратила огромные средства на защиту рубежей Евросоюза от беженцев из того же Афгана, тратила из уважения к соседям, на время – это в прошлом. Теперь есть задачи поважнее. И возникли они, во многом усилиями, в том числе, и наших западноевропейских соседей.

Во-вторых, будут ли талибы воевать с Китаем и Россией (а также со всеми странами ОДКБ)? Не известно. И НЕ сбрасывая такой вероятности со счетов, СТОИТ отметить, что представители движения уже заявили, что «уйгуры – это внутренний вопрос Китая», а также, что талибы не выйдут за границу Афганистана на севере. Фейк-не-фейк – надо посмотреть «щикильнее».

В-третьих, надо ли контактировать с талибами? Надо! Причем и не забывая о прошлом. Но также думая о будущем. Вот ведь даже министр обороны ВБ Бен Уоллес заявил, что Лондон будет работать с талибами в случае прихода их к власти. И чтобы понять полезность дипломатии, джентльменам всего-то около века войны с афганцами понадобилось!

И наконец, в-четвертых, станет ли мир спокойнее после позорного провала США в Афганистане? Точно нет! Не станет. Мир вообще не будет спокойнее, пока однополярная система, сформированная Западом после распада Союза, не уйдет в закат окончательно.

И вот до тех пор, пока не образуются четкие равнозначные полюса, любой стране мира, что в Средней Азии, что в Центре Европы, надо собирать все силы, всю свою решимость, налаживать внутренний диалог. Но и внешний тоже. Чтобы выжить. Вот это всем надо. И нам тоже. И вот это – не фейк.

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