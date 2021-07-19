Александр Рахманов – о новшествах в законах о чрезвычайном и военном положениях, а также системе предупреждения беспорядков и терроризма

Источник материала: ОНТ

На этой неделе Президент утвердил поправки в законы о защите суверенитета и конституционного строя. Откорректированы основополагающие документы – о чрезвычайном и военном положении, Вооружённых Силах. Никто не говорит о том, что в Беларуси собираются вводить, к примеру, чрезвычайное положение. Но время потребовало конкретизировать некоторые понятия и формулировки.

Например, что такое «массовые беспорядки», кто именно и как должен на них реагировать? Для предупреждения этого и других опасных для общества явлений предусмотрено создание Единой государственной системы. Как она должна работать, чтобы мирные граждане Беларуси могли спать спокойно? Об этом в эфире программы «Контуры» на ОНТ рассказал заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Рахманов.

Александр Рахманов, заместитель госсекретаря Совета безопасности: «Изменения в закон о чрезвычайном, военном положении, а также о Вооруженных Силах – это очередной, последовательный шаг в части совершенствования нашего законодательства. Суть этих шагов в том, чтобы выработать механизмы, алгоритмы, варианты поведения, чтобы наше законодательство было готово защитить людей Республики Беларусь и всех наших граждан от любых рисков, вызовов и угроз. Откуда они ни следовали бы. Как вы помните в начале этого года на территории нашей страны развернулась очень масштабная работа по совершенствованию законодательства. Причем ревизии подверглись практически все отрасли права. Были внесены изменения в административное, уголовное законодательство, законодательство, которое регламентирует деятельности СМИ, касается вопросов организации массовых мероприятий, государственной защиты различных категорий лиц и так далее. В этой работе, масштаб которой действительно огромный, изучалось не только действующее законодательство Республики Беларусь, не только использовавшееся на постсоветском пространстве, но и законодательство стран Европы, а также стран из-за океана».

Когда обычный человек слышит такие понятия, как «чрезвычайное положение», «военное положение», он настораживается как минимум. С введением этих поправок какие дополнительные ограничительные меры возможны без введения чрезвычайного или военного положения, а также с их введением?

«Основной вопрос простого человека, когда речь идет о законопроектах о чрезвычайном положении, военном, конечно же, о том, в какой степени и объеме будут ограничены его права. Хочу сразу сказать, что и то и другое – это крайняя степень на ту или иную ситуацию. Государством принимались и будут приниматься меры к тому, чтобы не допустить развития негативного процесса или явления в обществе до того момента, когда он станет основанием для введения чрезвычайного или военного положения. Да, в законодательстве о чрезвычайном положении и ранее существовали ограничения людей в их правах, в таких важных правах, как свобода передвижения, в их трудовой деятельности. Ведь речь идет в том числе о возможном запрете деятельности каких-то предприятий, приостановлении деятельности тех или иных учреждений, об ином обороте товаров или продуктов. Например, предусматривается даже в некоторых случаях изъятие из оборота огнестрельного оружия. Речь идет о введении новых возможностей оборота товаров первой необходимости. Конечно, все это настораживает людей. В то же время хочется сказать, что несмотря на то, что в законодательстве перечислен довольно широкий спектр таких ограничительных мер, следует отметить, что не весь он сразу же по объявлению чрезвычайного положения вводится в действие. Нет. И именно отталкиваясь от реалий, по процедуре предусмотрено внесение указа Президента об объявлении режима ЧП. В этом указе будут прописаны только те ограничительные меры, которые реально позволят справиться с этой негативной ситуацией и восстановить мир и порядок в обществе. Хотелось бы подчеркнуть, что чрезвычайное положение – это временная и крайняя мера».

То есть сейчас речи не то чтобы о введении, а даже о подготовке к введению не идет?

«У нас нет никаких оснований для того чтобы говорить о том, что следует принимать решение о введении режима ЧП. Опять же, и в Конституции, и в законе о чрезвычайном положении прямо прописано, что оно может вводиться в случае каких-то стихийных бедствий, катастрофы или же беспорядков. Причем в новой редакции закона о чрезвычайном положении уточнено понятие беспорядков, и только при этих обстоятельствах у нас в стране возможно ставить вопрос о введении режима ЧП. Таких обстоятельств у нас сейчас нету, и, конечно же, государственными органами принимаются меры, чтобы они не наступили».

О системе мер, которая должна предупреждать ту самую ситуацию, когда можно задуматься о введении режима ЧП. У нас создана государственная система реагирования на акты терроризма, деятельность террористических организаций, незаконных вооруженных формирований и массовые беспорядки. Что это за система, какие госорганы будут в ней задействованы? Это постоянно действующая система либо какая-то реакция на определенную ситуацию?

«Эта система действует не в условиях ЧП. Ни для кого не секрет, что все правоохранительные органы анализируют свою деятельность, криминогенную ситуацию, степень защищенности и охраны общественного порядка. На основании этого анализа они могут даже спрогнозировать какую-то группу людей или объекты, от которых можно прогнозно ожидать какие-то риски или вызовы, которые, в том числе, могут перерасти в основание к введению военного или чрезвычайного положения. Эта система уже создана, она довольно успешно работает. Результаты такой работы вы могли наблюдать в том числе на телеканале ОНТ, в документальных фильмах, которые недавно были выпущены. В них были отражены блестящие операции КГБ и МВД. В которых принимаемые этой системой меры, направленные на упреждение и профилактику, позволили установить на территории нашей страны схроны с оружием и боеприпасами, взрывчатыми веществами. Установить людей, которые планировали и организовывали различные преступления. В том числе покушения на жизни людей. Это ни что иное, как результат работы этой системы, превентивное значение которой и является ее основной задачей».

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