«Великая стена»: что происходит на литовско-белорусской границе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новая стена в Европе. Литва натягивает колючую проволоку на границе с Беларусью. В сети ее иронично окрестили «Великой литовской стеной», передает «МИР 24».

Каутар покинула Сомали. Но вместо лучшей жизни – временный лагерь для беженцев. Где-то на границе с Литвой.

«Я просто хочу уехать отсюда. В лучшее место», – поделился мигрант из Сомали Каутар.

В прибалтийское государство стекаются мигранты из Ирака, Сирии, Турции и африканских стран. Литовские власти уже задержали больше 1700 человек без документов. Для сравнения: в прошлом году их было 74.

«Беженцы устремились в Литву после того, как эта страна сама заявила, что готова принимать их по тысяче в день. В странах миграционного риска это было воспринято, как сигнал, что в Литва готова встретить мигрантов», – рассказал пресс-секретарь Государственного погранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

Но Литва оказалась не готова. Даже натянула на своем участки границы колючую проволоку.

«Это поможет сдерживать или хотя бы замедлить поток мигрантов. Это не панацея и не решит проблему. Корень проблемы в системе», – рассказал председатель Комитета национальной безопасности и обороны сейма Литвы Лауринас Кащюнас.

Пока «колючая граница» сдерживает только миграцию диких животных. Литовские охотники опубликовали шокирующие фото.

А сейм Литвы принял резолюцию. Мигрантов теперь рассматривают как участников гибридной агрессии. И отношение к ним обещают соответствующее. В миграционном кризисе власти прибалтийской страны обвиняют Беларусь. Заявляют, что беженцев специально свозят к границе и даже инструктируют. Правда, кто это делает, не уточняют.

«Ах, чуть ли не Лукашенко на плечах носит мигрантов на территорию Литвы. Если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса. Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Свои границы Беларусь охраняет, как и прежде. Пограничники подчеркивают: контроль ведется в штатном режиме.

«Пограничные наряды постоянно и ежедневно выходят у нас на охрану государственной границы. Если у человека нет документов и он вызывает подозрения, с ним проводятся профилактические мероприятия о недопущении нарушения пограничного законодательства», – отметил начальник пограничной заставы «Бенякони» Максим Хвалько.

Основная задача пограничников в любой стране – не впустить нарушителей. Белорусские службы так и делают. А вот выпускают только по закону: тех, у кого есть все документы.

А каким способом пересечь литовскую границу – легально или через лес и уже без паспорта – решают сами путешественники. Многие даже не знают, что поступают незаконно. И на пути к европейской мечте готовы рисковать жизнью и доверять незнакомцам.

«Мы приехали из Багдада. Туристическая группа. В Минске я дал кому-то 1400 долларов, чтобы они отвезли меня в лес. Думаю, это была граница», – рассказал мигрант.

Усиленный контроль границы Беларусь действительно приостановила. Это в условиях европейских санкций затратно.

«Если они вводят санкции против Беларуси, мы вынуждены изыскивать дополнительные средства для того, чтобы возместить вот эти убывающие финансы и продолжить реализовывать те проекты, которые выгодны для общества и государства», – отметил министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей.

Раньше борьба с нелегальной миграцией была общим делом с Европой. Теперь совместные проекты свернули. Из-за тех же санкций в отношении Беларуси. Несмотря на то, что пограничные службы страны свои обязательства выполняли.

«Последний бюджет, по-моему, сто с чем-то миллионов долларов на вопросы пограничной службы предусмотрено. Для республики это очень много. Литовские пограничники выступали в качестве даже больше зрителей. Наблюдая, как белорусская сторона обеспечивает вопросы безопасности», – отметил эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко.

При этом морским путем в Европу попадает в десятки раз больше беженцев. Но только Литва, пользуясь случаем, объявляет режим чрезвычайного положения и просит помощи западных соседей.

«На данном этапе мы должны согласовать эти отношения с уважением к правам человека, но, с другой стороны, мы не должны превратиться в «проходной двор», ведь этот «проходной двор» будет означать, что эти люди, не задерживаясь в Литве, будут двигаться дальше, и мы лишь усугубим проблему в масштабе всего Евросоюза», – сказал президент Литовской Республики Гитанас Науседа.

Чтобы защитить Европу, колючей проволоки мало, решили в Литве. Попросили 40 миллионов евро на забор. ЕС помог, чем смог: выделил лишь четверть этой суммы – на содержание беженцев. Помогли и людьми. Германия отправила на помощь 10 полицейских. Столько же Эстония. И четыре патрульных из Финляндии.