Прогноз по валютам: упадет ли доллар вновь ниже 2,5 рубля?

Источник материала: Myfin



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– Прошедшая неделя характеризуется необычно сильным укреплением белорусского рубля. На внешних валютных рынках все было достаточно спокойно. Можно отметить снижение евро к доллару – с 1,1850 до 1,1810, или на 0,3%. При этом немного укрепился российский рубль . Доллар в России подешевел с 74,4 до 74,2 российского рубля, или на 0,3%. Евро снизился с 88,1 до 87,6 российского рубля, или на 0,6%.

Зато к белорусскому рублю сильно подешевели все три иностранные валюты. Доллар за неделю потерял 1,57%. Евро рухнул на 1,91%. Российский рубль подешевел на 1,29%.

В результате валютная корзина подешевела за неделю на 1,5%. Это максимальное недельное падение корзины с апреля 2020 года. Кстати говоря, при этом евро и валютная корзина обновили минимумы с начала года.

Причин такого падения может быть несколько. Наиболее очевидная – это приближение налоговой недели, когда надо будет платить налоги за второй квартал. Многие экспортеры, которые получают выручку в валюте, нуждаются в рублях для уплаты налогов. Но могут быть какие-то не очевидные факторы. Например, кому-то из крупных экспортеров надо гасить кредиты в белорусских рублях. Можно также предположить, что кто-то выходит из валюты в белорусские рубли, просто опасаясь санкций, рисков валютных платежей.

Все три валюты дешевели три дня подряд – в среду, четверг и пятницу. В минувшую пятницу на себя обращают внимание объемы валютных торгов: суммарно более 100 млн долларов, при том, что средний дневной оборот обычно это около 45 млн долларов. Также можно заметить, что большая часть этого объема была сконцентрирована в долларе – в пятницу продали более чем 80 млн собственно долларов, а других валют существенно меньше. То есть, укрепление белорусского рубля шло за счет продажи именно доллара за белорусские рубли, а евро и российский рубль просто двигались вниз в соответствии с кросс-курсом.

Наступившая неделя остается налоговой. Налог на прибыль уплачивают вплоть до 22 числа, поэтому значительные продажи иностранной валюты могут сохраниться и на этой неделе.

Инфографика старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба

Если объемы продаж валюты будут такими же, как на прошедшей неделе, то доллар имеет шанс снизиться до 2,49 белорусского рубля.

Евро может упасть до 2,93 белорусского рубля.

А российский рубль может подешеветь до 3,37 белорусского рубля за 100 российских.

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