Как сэкономить на обслуживании счета: личный опыт предпринимателя

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by, носит иллюстративный характер

Кто это?

Анастасия – начинающий предприниматель с довольно специфическим бизнесом – «Натуральная еда и экологичные аксессуары для животных». Продается все это через интернет-магазин LAPA. Проект в начальной стадии, но общее направление понятно: уже продаются мясные продукты для животных, появились аксессуары, есть услуги: выгул и перевозка питомцев, фотосессии, помощь с подбором ветеринара.

По опыту и прошлой работе – Анастасия отнюдь не коммерсант, а работник культуры. Однако для оценки банковского продукта это скорее достоинство – что понятно новичку, то годится для массового потребителя.

О своем бизнесе Анастасия рассказывает так:

– У нас достаточно узкое направление работы, такая концепция требует большого внимания к деталям. Приходится постоянно думать о том, какой товар привозить, как быстро реагировать на новые интересы покупателей, исследовать каналы продвижения.

О чем речь?

Сейчас мы рассказываем о продукте Альфа-Банка «Безупречный старт». В банке его описывают довольно точно: «Пакет услуг для старта бизнеса без лишних затрат». Вот его условия:

рублевые и валютные счета открываются и обслуживаются бесплатно;

бесплатное зачисление на расчетный счет до 2 000 руб. в месяц;

прием выручки в устройствах самоинкассации бесплатно без ограничений по сумме;

электронные платежные поручения в белорусских рублях проводятся бесплатно, если их общая сумма не превышает 2 000 руб. в месяц;

нет платы за пользование интернет-банкингом и мобильным приложением;

бесплатные СМС-оповещения о движении средств по счету;

бесплатная доставка документов в офис клиента.



Фото: Instagram LAPA

Последний пункт скорее приятный бонус. А бесплатное открытие и обслуживание счета, плюс бесплатные платежи – безусловное достоинство для начинающих свое дело.

Однако есть и ограничения:

Подключить пакет «Безупречный старт» могут только индивидуальные предприниматели и юридические лица в течение первых трех месяцев с момента регистрации, если они не открывали других счетов в Альфе как ИП или юрлица. Действует пакет в течение 6 месяцев, не считая месяца подключения,после чего можно подобрать пакет услуг в соответствии со спецификой бизнеса.

Впечатления от продукта

Анастасия рассказывает, что продукт Альфа-Банка для старта бизнеса оказался наиболее оптимальным для нее.

– Для меня продукт оказался почти идеальным. Во-первых, потому что есть много бесплатных возможностей:

Открытие и обслуживание счета. Не надо думать, сколько денег оставить на счете на момент списания платы.

То же самое с зачислением средств на счет без комиссии. Кладешь сколько нужно, не высчитываешь списания.

Платежки бесплатны. Правда до 2 000 руб., но на старте бизнеса платежи в основном небольшие.

Еще один плюс – в приложениях удаленного доступа. Они бесплатные. А главное – удобные в работе, интуитивно понятные. Очень хорошо сделано мобильное приложение Альфа-Бизнес Мобайл. Могу пользоваться даже на работе одной рукой.

Все четко и понятно

– При выборе услуг опиралась на советы друзей и знакомых, которые обслуживают свой бизнес в разных банках. Но те, кто пошел в Альфа-Банк, отзывались как-то увереннее. Второй плюс – общение с сотрудниками банка. Буквально с первого момента. Обратилась к менеджеру в офисе на Сурганова, очень приятное обслуживание, все четко и понятно.

Помощь сотрудников спасает

– К выбору банка я подходила долго и ответственно. Около двух недель изучала все условия, считала, сравнивала, уточняла...

Достоинства Альфа-Банка я только что назвала. Но, по моему мнению, здесь легче старт. Понятней программы, сотрудники помогают. Хотя на первых порах делаешь ошибки, только осваиваешь свой бизнес. Но звоню, пишу в поддержку банка, и помогают – как по телефону, так и в чате приложения.

Эквайринг для интернет-магазина

– Плюс ко всему, сравнивала условия подключения интернет-эквайринга, для интернет-магазина – это очень важный момент. Сейчас этот процесс подходит к концу и вот-вот мы должны его запустить. Условия меня устроили, процесс подключения лояльный, четкий и доступный. Процентная ставка приятная.

Но сравнивали предложения от разных банков в целом, и условия открытия счета, и подключение эквайринга – в Альфа-Банке это сочетание оказалось идеальным.

Клиент-банк в смартфоне

– Клиент-банк у Альфы доступный и удобный во многих отношениях, от оплат и переводов, до подписи документов и отправки писем. Доступ со смартфона – ещё один огромный плюс. Особенно молодым предпринимателям, которым приходится уделять много внимания многозадачности и тайм-менеджменту.



Фото: Instagram LAPA

Еще мы поинтересовались у начинающей предпринимательницы о других возможностях этого пакета услуг: про бесплатные корпоративные карты, которые можно открыть к счету; про снятие наличных с комиссией; про доступные, но не связанные с этим тарифом сервисы Альфа-Банка.

– Со временем, наверное, будем подключать карты. А вот снятие наличных для меня сейчас совсем не проблема. Наоборот – нужен безнал для операций.

Что в итоге?

Опыт Анастасии показывает, что начать бизнес без серьезных затрат хоть и сложно, но все же возможно. По крайней мере, хорошо сэкономить на банковском обслуживании, получив при этом адекватный сервис, круглосуточную поддержку, дружеские советы и выгодный эквайринг для интернет-магазина ей удалось.

В Альфа-Банке объясняют, что пакет «Безупречный старт» может попробовать любой начинающий бизнесмен в Беларуси. Для этого достаточно оставить заявку онлайн или зайти в любое отделение банка.

*Это партнерский материал, созданный при поддержке Альфа-Банка. УНП 101541947

