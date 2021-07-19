Валерий Карбалевич: Наносится удар по субъектам, которые считаются на Западе священной коровой

Политолог, эксперт ликвидированного в июне Аналитического центра «Статегия» Валерий Карбалевич на днях выехал за границу. Спусковым крючком для эмиграции стали обыски силовых структур в офисе Радыё Свабода.





Какие цели преследует зачистка независимых СМИ и гражданского общества? Существуют ли некие границы репрессий против общественных организаций и независимой прессы?





побеседовал с Валерием Карбалевичем. Об этом Thinktanks.by





- Вся предыдущая неделя прошла под знаком спецоперации «зачистки от радикальных элементов». Можно ли оценивать масштабы зачистки, особенно на фоне названной Лукашенко на встрече с Путиным цифры - полторы тысячи НКО?





- До полутора тысяч не добрались, и вообще не все НКО занимаются общественно-политическими делами: многие решают социальные, бытовые, частные проблемы. Но очевидно, что на основные организации наехали. Большинство наездов ограничились тем, в структурах гражданского общества и СМИ проведены обыски и изъяли технику, некоторые общественные организации (например, уже назначено судебное заседание на 19 июля по приостановке деятельности «Руха «За свабоду») будут ликвидированы юридическим путем. Курс на делегитимизацию структур НКО будет продолжен.





Правозащитники и журналисты – вот два субъекта, которые представляют наибольшую угрозу для нынешней власти и которые считаются на Западе священной коровой; власти приняли решение ударить по тем категориям, которые являются наиболее чувствительными на Западе.





Но задача стоит более глобальная и масштабная – ликвидировать гражданское общество как институт в Беларуси. Ликвидировать всю инфраструктуру, на которой, по мнению власти, строились протесты и вообще вся оппозиционная деятельность.





- Если наложить на действия властей политическую повестку официального Минска, то ближайшим общенациональным мероприятием должно стать внесение изменений в Конституцию. Зачистка перед конституционным референдумом?





- Я думаю, оба процесса связаны, все события связаны в политической жизни. Но не думаю, что для принятия нужного решения по Конституции нужна зачистка общественно-политического поля. Нужный результат власти могли получить и при существующей системе гражданского общества. Поэтому непосредственной связи между зачисткой гражданского общества и изменениями в Конституцию я не вижу.





Тем более, что ликвидация гражданского общества более масштабный проект, нежели принятие новой Конституции. Это совершенно автономный процесс, непосредственно не связанный с изменением Конституции.





- Следовательно, мы наблюдали только начало зачистки гражданского общества?





- Я думаю, что это только начало, продолжение следует. Многим общественным организациям угрожают ликвидацией, в значительной степени, думаю, так и будет.





Судьба оппозиционных политических партий очень печальна: не зря ведь наехали на Партию БНФ, на ОГП, произошел жесткий наезд на БАЖ, и не менее крутой на «Говори правду» - им предписано в кратчайшие сроки предоставить такой объем документов, который невозможно подготовить за отведенное время физически.





Судя по всему, продолжение будет; возможно, уже не в виде физического налета на структуры гражданского общества, а в результате юридической ликвидации.





- На фоне спецоперации «зачистка», Владимир Макей в интервью российскому каналу RT призывает всех партнеров к диалогу. Хотя интервью и дано российскому телеканалу. Министр обращается явно не к Кремлю: за полгода Лукашенко уже четырежды побывал в России. Кому адресован призыв?





- Возможно, власть считает, что, радикально наехав на гражданское общество, в том числе на Радыё Свабода, она вынудит Запад к диалогу. Не уверен, что Запад поддастся давлению и пойдет на диалог на условиях официального Минска. И власти сами не верят в диалог, просто бьют по самым болезненным для Запада точкам, отвечая таким образом на западные санкции: раз ввели санкции, значит, мы уничтожим гражданское общество. Кстати, налеты на СМИ совершались на фоне так называемой «антитеррористической» кампании: во многие редакции пришли в рамках уголовного дела по так называемому «терроризму», «терактам». Восхитительный тезис, очень хорошо иллюстрирующий взгляд власти на деятельность СМИ.





- Представим себе ситуацию. Страна зачищается от независимых СМИ и общественных организаций, Лукашенко принимает нужную для себя Конституцию, и ставит Запад перед фактом: белорусский народ поддержал меня, начинаем диалог. Реалистично выглядит?





- Вопрос о Конституции – особая проблема. Если судить по проекту, опубликованному Воскресенским (неизвестно, действительно ли такой проект существует, отражает ли он точку зрения официального Минска), то в нем я вижу свет в конце тоннеля. Свет в конце тоннеля появляется при двух условиях: 1) если проект Воскресенского действительно реальный, 2) если Лукашенко выполнит свое обещание и не пойдет на выборы – тогда новая Конституция означает начало транзита власти. А любой транзит власти – это свет в конце тоннеля. Этот проект я воспринимаю с некоторой долей оптимизма.





До сих пор в экспертном сообществе преобладало одно мнение: Лукашенко не участвует в следующих президентских выборах, но и никуда не уходит, а перетягивает президентские полномочия на новую должность, подготовленную лично для него. Но теперь появляется альтернативный вариант.





- Каким запасом прочности обладает белорусский режим? Разрушение гражданского общества не построит новую «белорусскую модель».





- Запас прочности – для чего? Если правящий режим и дальше пойдет по пути противостояния с Западом, которое обернется очередными санкциями, полной ликвидации гражданского пути и всех структур, оппонирующих власти, тогда реально можно просчитать, на какой период у власти хватит ресурсов.





Если после конституционной реформы пройдут досрочные президентские выборы без участия Лукашенко – это совсем другой вариант.





Если официальный Минск выберет путь конфронтации, то экономическая ситуация в Беларуси с каждым месяцем будет ухудшаться, сомневаюсь, что Кремль сможет компенсировать Минску все потери от противостояния с Западом. Психологическая ситуация даже среди правящего класса будет ухудшаться: где и как это может выстрелить. Предсказать не возьмется никто.





Готов ли Лукашенко идти по пути войны с Западом, пока не очень ясно.