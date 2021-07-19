Власти не собираются пока вводить военное положение в Беларуси

Для решения о введении чрезвычайного или военного положения оснований нет, заявил заместитель госсекретаря Совбеза Александр Рахманов.





«Изменения в закон о чрезвычайном, военном положении, а также о Вооруженных силах — это очередной, последовательный шаг в части совершенствования нашего национального законодательства, — сказал чиновник в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ. — Суть этих шагов к тому, чтобы выработать механизмы, алгоритмы, варианты поведения, чтобы наше законодательство было готово защитить людей Республики Беларусь и всех наших граждан от любых рисков, вызовов и угроз, откуда они бы ни следовали».

По словам Рахманова, чрезвычайное и военное положение — это крайняя степень реакции на ту или иную ситуацию.

«Государством принимались и будут приниматься всегда меры к тому, чтобы не допустить развития того или иного негативного процесса или явления в обществе, на каком-то объекте или среди группы людей до того момента, когда он станет основанием для введения чрезвычайного или военного положения», — заявил представитель Совбеза.

При этом, «несмотря на то, что в законодательстве перечислен довольно широкий спектр таких ограничительных мер, следует отметить, что не весь он «по щелчку», сразу же по объявлению чрезвычайного положения вводится в действие».

«Отталкиваясь от бытия, от реалий, по процедуре предусмотрено внесение указа президента Республики Беларусь об объявлении режима ЧП. В этом указе будут прописаны только те ограничительные меры, которые реально позволят справиться с этой негативной ситуацией и восстановить мир и порядок в обществе», — подчеркнул Рахманов.

«В Конституции, и в законе о чрезвычайном положении прямо прописано, что оно может вводиться в случае каких-то стихийных бедствий, катастрофы либо беспорядков. Причем в новой редакции закона о чрезвычайном положении уточнено понятие «беспорядков», что это такое, в каких случаях, и только при этих обстоятельствах у нас в стране возможно ставить вопрос о введении режима ЧП. Таких обстоятельств у нас сейчас нету, и, конечно же, государственными органами принимаются меры, чтобы они не наступили», — отметил чиновник.

15 июля Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя».

Конкретизируется, что к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан.

Перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений дополняется приостановлением выпуска и распространения продукции СМИ (включая иностранные), установлением особого порядка аккредитации журналистов, ограничением доступа к интернет-ресурсам и сетевым изданиям. Эта норма «разработана с учетом опыта реагирования на беспорядки в 2020 году».

К решению внутреннего конфликта узаконено привлечение армии.

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