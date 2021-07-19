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Страны ОПЕК+ договорились о квотах на добычу нефти до конца 2022 года

19.07.2021 08:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министры стран ОПЕК+ на заседании в воскресенье договорились продолжать наращивать добычу нефти и продлить соглашение до конца 2022 года.

С пятой попытки представители 23 стран-экспортеров «черного золота» согласовали параметры сделки на оставшуюся часть года.

С августа по декабрь они будут наращивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц. В результате в сумме рынок получит 2 млн баррелей в день дополнительных поставок, пишет finanz.ru.

Условия сделки 2022 году при этом поменяются. Основной параметр - базовый уровень добычи для каждой из стран, от которого отсчитываются квоты на поставки, - будет повышен. Новый уровень отсечки будет действовать с мая 2022 года.

ОАЭ, которые требовали увеличить свой «потолок» на 650 тысяч баррелей в день, согласились на компромиссный вариант - 330 тысяч (с 3,17 до 3,5 млн б/с).

Для России и Саудовской Аравии базовый уровень добычи будет повышен на 0,5 млн б/с, до 11,5 млн б/с.

Также повышаются базовые уровни добычи для Кувейта и Ирака - на 150 тысяч б/с., до 4,803 и 2,959 млн б/с соответственно.

 
 
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Министры стран ОПЕК+ на заседании в воскресенье договорились продолжать наращивать добычу нефти и продлить соглашение до конца 2022 года.
 
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