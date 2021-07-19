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Спецслужбы следят за правозащитниками и журналистами с помощью ПО израильской NSO Group

19.07.2021 08:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти авторитарных государств и различные спецслужбы могли годами следить за сотнями правозащитников, журналистов и политиков, используя шпионскую программу, разработанную израильской фирмой NSO Group.

Об этом свидетельствуют результаты длившегося несколько месяцев журналистского расследования "Проект Pegasus", опубликованные в воскресенье, 18 июля.

В распоряжение журналистского консорциума, включавшего 16 редакций и правозащитные организации Amnesty International и Forbidden Stories, попал список из 50 тысяч телефонных номеров - потенциальных целей слежки - из нескольких десятков стран.

Более чем в 1000 случаев удалось идентифицировать обладателей этих номеров, среди которых оказались, в том числе, высокопоставленные политики, адвокаты, журналисты и правозащитники из Франции, США, Индии, Марокко, Мексики, Венгрии и целого ряда других стран, в том числе известные азербайджанские оппозиционные журналистки Хадиджа Исмаилова и Севиндж Вагифгызы.

С некоторыми из этих людей расследователям удалось связаться. Независимым IT-экспертам были предоставлены 44 случайным образом выбранных телефона с операционными системами iOS и Android, на 37 из них были найдены следы шпионского ПО. Смартфоны Apple также уязвимы для него, передает DW.

В заявлении от лица NSO Group говорится, что клиенты фирмы - это исключительно официальные государственные организации, использующие ее продукты для борьбы с терроризмом, оргпреступностью, наркоторговлей, педофилами и похитителями детей.

Ранее высказывались подозрения, что Pegasus мог применяться в окружении саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, убитого в 2018 году в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. NSO Group категорически отрицает это.

Троянская программа Pegasus способна мгновенно установиться на телефон жертвы, достаточно один раз нажать на присланную злоумышленниками ссылку. После этого пользователь программы получает полный доступ ко всем файлам и приложениям на чужом смартфоне, включая камеру и микрофон. О существовании этой программы известно с 2016 года.

 
 
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Власти авторитарных государств и различные спецслужбы могли годами следить за сотнями правозащитников, журналистов и политиков, используя шпионскую программу,...
 
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