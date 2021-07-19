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БАЖ: За последние 10 дней у журналистов проведено 63 обыска

19.07.2021 08:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

За последние 10 дней (по данным на 19 июля) в редакциях и квартирах представителей СМИ проведено 63 обыска, с начала года — 107, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Под стражей находятся 33 сотрудника масс-медиа, а также 22 административных работника, сообщает БелаПАН.

За последние дни как минимум две региональные редакции переехали за рубеж: редакция борисовского портала ex-press.by и могилевского сайта 6tv.by.

Задержанных 8 июля по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) руководителей «Нашей Нивы» Егора Мартиновича, Андрей Скурко и Андрея Дынько не выпустили на свободу. Мартиновичу и Скурко не предъявили обвинение по 342-й статье, но задержали на 72 часа по некой новой статье. Информации о Дынько пока нет.

 
 
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За последние 10 дней (по данным на 19 июля) в редакциях и квартирах представителей СМИ проведено 63 обыска, с начала года — 107, сообщила Белорусская ассоциация...
 
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